Huge/Skutskär vann med 4–2 mot Valbo HC 2

Hemmalaget Huge/Skutskär segrade i Kasthallen mot Valbo HC 2 i U18 Div 1 västra A herr. 4–2 (2–1, 2–1, 0–0) slutade matchen på söndagen.

Det var andra raka segern för Huge/Skutskär, efter 6–4 mot Bollnäs/Alfta U18 i premiären.

Huge/Skutskär–Valbo HC 2 – mål för mål

Valbo HC 2 tog ledningen i början av första perioden genom Adam Hugosson.

Vincent Karnatz och Teo Thor låg sen bakom vändningen till 2–1 för Huge/Skutskär. Huge/Skutskär gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Noel Eriksson och Isak Donnerstål, vilket avgjorde matchen.

Liam Hård reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Valbo HC 2. Tredje perioden blev mållös och Huge/Skutskär höll i sin 4–2-ledning och vann.

Huge/Skutskärs Noel Eriksson stod för ett mål och två assists.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 16 november i NickBack Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 16 oktober. Då möter Huge/Skutskär Gävle i Nynäshallen 19.40. Valbo HC 2 tar sig an Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne hemma 19.00.

Huge/Skutskär–Valbo HC 2 4–2 (2–1, 2–1, 0–0)

U18 Div 1 västra A herr, Kasthallen

Första perioden: 0–1 (0.14) Adam Hugosson (Albin Radeskog, Sixten Kjellin), 1–1 (11.47) Vincent Karnatz (Casper Stålberg, Linus Burefjord), 2–1 (18.20) Teo Thor (Isak Donnerstål, Noel Eriksson).

Andra perioden: 3–1 (22.40) Noel Eriksson (Wilton Lind), 4–1 (29.41) Isak Donnerstål (Noel Eriksson), 4–2 (40.00) Liam Hård.

Nästa match:

Huge/Skutskär: Gävle GIK, borta, 16 oktober

Valbo HC 2: Lindefallets SK/Hudiksvalls HC/Söderhamns IK/Söderhamn Ljusne HC, hemma, 16 oktober