Huge/Skutskär vann – efter Noel Erikssons hattrick

Huge/Skutskär gjorde tre raka mål

Noel Eriksson stod för tre mål när Huge/Skutskär vann mot Bollnäs/Alfta U18 på bortaplan i U18 Div 1 västra A herr. Till slut blev det 6–4 (1–0, 2–2, 3–2).

Huge/Skutskär tog ledningen efter 19 minuter genom Noel Eriksson. Huge/Skutskär gjorde två snabba mål tidigt i andra perioden och gick från 0–1 till 0–3, målen av Casper Stålberg och Ivar Löfgren.

Bollnäs/Alfta U18 reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Edvin Bengtsson och Kalle Nordström i andra perioden. Huge/Skutskär vann också tredje perioden 2–3 och matchen slutade 4–6.

Den 9 november möts lagen återigen, då i Kasthallen.

I nästa match möter Bollnäs/Alfta U18 Gävle borta på torsdag 9 oktober 19.40. Huge/Skutskär möter Valbo HC 2 söndag 12 oktober 14.00 hemma.

Bollnäs/Alfta U18–Huge/Skutskär 4–6 (0–1, 2–2, 2–3)

U18 Div 1 västra A herr, Bollnäs Ishall

Första perioden: 0–1 (19.15) Noel Eriksson.

Andra perioden: 0–2 (20.48) Casper Stålberg (Vincent Karnatz), 0–3 (22.36) Ivar Löfgren (Casper Stålberg), 1–3 (24.12) Edvin Bengtsson (Axel Bergman), 2–3 (26.25) Kalle Nordström (Wille Kaneskär).

Tredje perioden: 3–3 (43.35) Kalle Nordström (Wille Kaneskär, Oliver Hägglund), 3–4 (52.51) William Bogebrant (William Lennmalm), 3–5 (54.42) Noel Eriksson (Theo Öhlander), 3–6 (58.38) Noel Eriksson (Liam Thomassen), 4–6 (59.14) Oliver Hägglund (Wille Kaneskär).

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Gävle GIK, borta, 9 oktober

Huge/Skutskär: Valbo HC:2, hemma, 12 oktober