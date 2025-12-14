Huge/Skutskär utklassade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne – vann med 11–3

Huge/Skutskär-seger med 11–3 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne

Casper Stålberg matchvinnare för Huge/Skutskär

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusnes nionde raka förlust

Huge/Skutskär övertygade när laget vann på hemmaplan mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i U18 Div 1 västra A herr med hela 11–3 (4–2, 6–0, 1–1).

Huge/Skutskär–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne – mål för mål

I första perioden var det Huge/Skutskär som dominerade. Laget vann perioden med 4–2.

Även i andra perioden var det Huge/Skutskär som dominerade och gick från 4–2 till 10–2 genom mål av Casper Stålberg, Linus Burefjord, Wille Winberg, Ivar Löfgren, Nore Keddyson och Enar Öhrn.

Efter 3.36 i tredje perioden reducerade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne till 10–3 genom Albert Goude. Men mer än så orkade Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne inte med.

12.14 in i tredje perioden fick Linus Burefjord utdelning återigen på pass av Enar Öhrn och Wille Winberg och ökade ledningen. 11–3-målet blev matchens sista.

Huge/Skutskärs Wille Winberg stod för ett mål och fem assists, Casper Stålberg gjorde två mål och tre målgivande passningar, Vincent Karnatz gjorde två mål och spelade dessutom fram till tre mål, Linus Burefjord gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål och Enar Öhrn gjorde två mål och ett målgivande pass.

När lagen möttes senast vann IK Huge/Skutskärs SK med 9–3.

Huge/Skutskär–Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne 11–3 (4–2, 6–0, 1–1)

U18 Div 1 västra A herr, Kasthallen

Första perioden: 1–0 (0.30) Vincent Karnatz (Ivar Löfgren, Wille Winberg), 2–0 (1.58) Enar Öhrn, 3–0 (4.20) Vincent Karnatz (Linus Burefjord, Casper Stålberg), 4–0 (7.08) Casper Stålberg (Vincent Karnatz, Wille Winberg), 4–1 (16.36) Alvin Ekmark, 4–2 (18.23) Oscar Sundberg (Albert Goude).

Andra perioden: 5–2 (20.53) Casper Stålberg (Vincent Karnatz, Wille Winberg), 6–2 (24.09) Linus Burefjord (Vincent Karnatz), 7–2 (34.08) Wille Winberg (Casper Stålberg), 8–2 (38.05) Ivar Löfgren (Liam Thomassen), 9–2 (38.20) Nore Keddyson (Lucas Eng), 10–2 (39.42) Enar Öhrn (Wille Winberg, Casper Stålberg).

Tredje perioden: 10–3 (43.36) Albert Goude, 11–3 (52.14) Linus Burefjord (Enar Öhrn, Wille Winberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huge/Skutskär: 3-0-2

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne: 0-0-5