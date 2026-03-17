Hudiksvall vann serien mot Strömsbro

Seger för Hudiksvall med 7–4 mot Strömsbro

Segern borta med 7–4 (1–2, 3–1, 3–1) gör att Hudiksvall har säkrat segern i matchserien mot Strömsbro i kvartsfinalen i Hockeyettan. Därmed vann Hudiksvall serien i tre raka matcher.

Hudiksvall vann därmed för åttonde matchen i rad mot just Strömsbro.

Strömsbro var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

I andra perioden var det i stället Hudiksvall som hade greppet. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

Hudiksvall stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–4 till 3–7.

Abbe Broberg reducerade förvisso men närmare än 4–7 kom inte Strömsbro. Hudiksvall tog därmed en stabil seger.

Hudiksvalls Lucas Thorstensson hade tre assists. Abbe Broberg stod för tre poäng, varav ett mål för Strömsbro.

Strömsbro–Hudiksvall 4–7 (2–1, 1–3, 1–3)

Första perioden: 0–1 (0.22) Axel Levander (Max Sjöholm, Rasmus Kahilainen), 1–1 (6.50) Oskar Klaar (Simon Hedlund, Calle Westerlund), 2–1 (13.08) Mikael Hansson (Olle Hellström, Abbe Broberg).

Andra perioden: 2–2 (24.19) Viggo Nordström (Carl Wassenius, Emil Stadin), 2–3 (28.30) Loa Milfors (Lucas Thorstensson, Henrik Olsén), 3–3 (34.00) Calle Westerlund (Abbe Broberg, Christoffer Leidermark), 3–4 (37.29) Arvid Sundin (Emil Stadin, Gabriel Kangas).

Tredje perioden: 3–5 (41.36) Sebastian Walfridsson (Maximilian Kilpinen), 3–6 (53.14) Rasmus Kahilainen (Lucas Thorstensson, Axel Levander), 3–7 (57.19) Loa Milfors (Henrik Olsén, Lucas Thorstensson), 4–7 (59.37) Abbe Broberg (Christoffer Leidermark).

Ställning i serien: Strömsbro–Hudiksvall 0–3