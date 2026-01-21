Hudiksvall tog ny seger mot favoritmotståndet

Seger för Hudiksvall med 4–3 efter straffar

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Hudiksvalls Maximilian Kilpinen tvåmålsskytt

Falu IF är lite av ett drömmotstånd för Hudiksvall. På onsdagen vann Hudiksvall på nytt – den här gången borta i Lugnets Ishall. Matchen i hockeyettan norra slutade 4–3 (2–1, 1–1, 0–1, 0–0, 1–0) efter straffar. Det var Hudiksvalls sjätte raka seger mot Falu IF.

– En riktigt bra genomförd match i 60 minuter mot ett av seriens absolut bästa lag. Vi bjuder inte på speciellt mycket och krigade på, vissa stunder för de spelet och har bra tryck på oss, men bra försvars- och bra målvaktsspel gör att vi är med i matchen hela vägen. Vi lyckas få in en puck i slutet och kvittera, får med oss en poäng som vi får vara riktigt nöjda med. Stark insats att vi kan spela bra hockey mot bra lag, kommenterade Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Det här innebär att Hudiksvall nu har 20 segrar i följd i hockeyettan norra.

Maximilian Kilpinen gjorde två mål för Hudiksvall

Hudiksvall tog ledningen i början av första perioden genom Anton Schagerberg.

Falu IF kvitterade till 1–1 genom Benjamin Dahlén efter 7.34.

Hudiksvall gjorde 1–2 genom Maximilian Kilpinen efter 18.25 i matchen.

Efter 4.20 i andra perioden nätade Maximilian Kilpinen återigen framspelad av Elias Degnell och gjorde 1–3. Falu IF:s Simon Daniels gjorde 2–3 efter 5.02 framspelad av Benjamin Dahlén och William Danielsen.

Laget kvitterade till 3–3 med 20 sekunder kvar att spela genom Marcus Åberg.

Hudiksvall vann straffläggningen efter att Carl Wassenius satt den avgörande straffen.

Falu IF har två vinster och tre förluster och 14–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

I tabellen innebär det här att Falu IF nu ligger på 16:e plats i tabellen. Hudiksvall leder serien.

Falu IF tar sig an Wings Arlanda i nästa match borta onsdag 28 januari 19.00. Hudiksvall möter Enköping borta söndag 1 februari 16.00.

Falu IF–Hudiksvall 3–4 (1–2, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (4.27) Anton Schagerberg (Lucas Thorstensson, Viggo Nordström), 1–1 (7.34) Benjamin Dahlén (Lucas Jarestrand, Philip Hasselgren), 1–2 (18.25) Maximilian Kilpinen (Gabriel Kangas, Lucas Thorstensson).

Andra perioden: 1–3 (24.20) Maximilian Kilpinen (Elias Degnell), 2–3 (25.02) Simon Daniels (Benjamin Dahlén, William Danielsen).

Tredje perioden: 3–3 (59.40) Marcus Åberg.

Straffar: 3–4 (65.00) Carl Wassenius.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-2-1

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Falu IF: Wings HC Arlanda, borta, 28 januari 19.00

Hudiksvall: Enköpings SK HK, borta, 1 februari 16.00