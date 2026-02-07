Hudiksvall har 22 raka segrar – vann mot Wings Arlanda med 8–4

Hudiksvall-seger med 8–4 mot Wings Arlanda

Hudiksvalls tionde seger på de senaste tio matcherna

Jacob Svensson avgjorde för Hudiksvall

På lördagen kom 22:a raka segern i hockeyettan norra för Hudiksvall. Det blev 8–4 (2–1, 4–3, 2–0) på bortaplan mot Wings Arlanda. Det innebär att Wings Arlanda åkte på sjätte raka förlusten.

Hudiksvall tog därmed sjätte raka seger mot just Wings Arlanda.

Vallentuna nästa för Hudiksvall

Hudiksvall dominerade i första perioden som laget vann med 2–1.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–4 och ställningen efter två perioder var 4–6.

9.08 in i tredje perioden slog Linus Lindblom till på pass av Jacob Svensson och ökade ledningen. Efter 16.05 slog Rasmus Kahilainen till återigen framspelad av Henrik Olsén och Carl Wassenius och ökade ledningen för Hudiksvall. Det fastställde slutresultatet till 4–8.

Jacob Svensson gjorde två mål för Hudiksvall och ett assist och Arvid Sundin stod för tre poäng, varav ett mål.

Det här betyder att Wings Arlanda är kvar på 18:e plats och att Hudiksvall fortfarande leder serien.

I nästa omgång har Wings Arlanda Vallentuna borta i Vallentuna Ishall, onsdag 11 februari 19.00. Hudiksvall spelar borta mot Vallentuna söndag 8 februari 15.00.

Wings Arlanda–Hudiksvall 4–8 (1–2, 3–4, 0–2)

Hockeyettan norra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (1.07) William Gustavsson (Rasmus Larsson, Carl Aronsson), 1–1 (5.15) Arvid Sundin (Max Sjöholm), 1–2 (5.55) Alex Brännstam (Carl Wassenius, Arvid Sundin).

Andra perioden: 1–3 (23.13) Jacob Svensson (Arvid Sundin, Emil Stadin), 2–3 (25.33) Johannes Yucel (Casper Löfström), 2–4 (29.02) Rasmus Kahilainen (Lucas Thorstensson, Loa Milfors), 3–4 (32.52) Viktor Greveback (Malte Lärnvåg, Casper Löfström), 4–4 (33.42) Oscar Sarhus (Viktor Pahlén), 4–5 (37.02) Jacob Svensson (Lucas Thorstensson), 4–6 (39.12) Gabriel Kangas (Axel Levander).

Tredje perioden: 4–7 (49.08) Linus Lindblom (Jacob Svensson), 4–8 (56.05) Rasmus Kahilainen (Henrik Olsén, Carl Wassenius).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings Arlanda: 0-1-4

Hudiksvall: 5-0-0

Nästa match:

Wings Arlanda: Vallentuna Hockey, borta, 11 februari 19.00

Hudiksvall: Vallentuna Hockey, borta, 8 februari 15.00