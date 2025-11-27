Hudiksvall besegrade Forshaga och toppar nu tabellen

Hudiksvall-seger med 5–0 mot Forshaga

Hudiksvalls nionde seger på de senaste tio matcherna

Henrik Olsén matchvinnare för Hudiksvall

Segern mot Forshaga på hemmaplan innebär att Hudiksvall nu är serieledare i hockeyettan norra, tre poäng före Lindlöven. Lindlöven har dock två matcher mindre spelade. Hudiksvall vann med 5–0 (0–0, 3–0, 2–0). Forshaga ligger på femte plats i tabellen.

Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand tyckte till om matchen:

– Tycker vi gör en okej första period mot ett ruskigt bra Hudiksvall. Andra och tredje perioden får vi en hockeylektion, Hudik vinner fullt rättvist. Vi är aldrig riktigt nära förutom i första perioden. Vi tar nya tag.

Det var Hudiksvalls åttonde raka seger mot Forshaga.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Hudiksvall höll nollan.

Hudiksvall–Forshaga – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Hudiksvall stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0.

2.11 in i tredje perioden satte Rasmus Kahilainen pucken framspelad av Maximilian Kilpinen och Loke Södergren och ökade ledningen.

Hudiksvall gjorde också 5–0 genom Jacob Svensson efter pass från Loa Milfors och Arvid Sundin efter 3.33.

Arvid Sundin och Emil Stadin gjorde ett mål och två assist var för Hudiksvall.

Hudiksvall imponerar med fem segrar och 23–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Forshaga har tre vinster och två förluster och 20–11 i målskillnad.

Hudiksvall tar sig an Borlänge i nästa match hemma söndag 30 november 16.00. Forshaga möter Örnsköldsvik Hockey borta lördag 29 november 16.00.

Hudiksvall–Forshaga 5–0 (0–0, 3–0, 2–0)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Andra perioden: 1–0 (20.56) Henrik Olsén (Emil Stadin, Anton Schagerberg), 2–0 (35.32) Arvid Sundin (Emil Stadin, Jacob Svensson), 3–0 (39.14) Emil Stadin (Gabriel Kangas, Arvid Sundin).

Tredje perioden: 4–0 (42.11) Rasmus Kahilainen (Maximilian Kilpinen, Loke Södergren), 5–0 (43.33) Jacob Svensson (Loa Milfors, Arvid Sundin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hudiksvall: 5-0-0

Forshaga: 3-1-1

Nästa match:

Hudiksvall: Borlänge HF, hemma, 30 november

Forshaga: Örnsköldsvik Hockey, borta, 29 november