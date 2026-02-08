Huddinges fina svit fortsätter mot Grums

Huddinge segrade – 4–1 mot Grums

Anton Nüth avgjorde för Huddinge

Andra raka segern för Huddinge

Grums har varit lite av ett favoritmotstånd för Huddinge. På söndagen tog Huddinge ännu en seger borta mot Grums. Matchen i hockeyettan södra slutade 4–1 (1–0, 0–0, 3–1). Det var Huddinges sjätte raka seger mot just Grums.

– Vi förlorar mot ett bättre lag. Inget att hymla om, Huddinge är bättre på allt, tyckte Grums tränare Johan Erkgärds.

Grums–Huddinge – mål för mål

Huddinge tog ledningen efter 19 minuter genom David Puikkonen med assist av Daniel Liiv och Elias Jankler.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Grums kvitterade till 1–1 genom Elliot Ståhlberg i början av tredje perioden i tredje perioden.

Huddinge stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 1–1 till 1–4. Huddinge tog därmed en klar seger.

Daniel Liiv gjorde ett mål för Huddinge och två assist och Elias Jankler hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Huddinge med 4–1.

Grums tar sig an Västervik i nästa match borta lördag 14 februari 16.00. Huddinge möter Nyköping hemma onsdag 11 februari 19.00.

Grums–Huddinge 1–4 (0–1, 0–0, 1–3)

Hockeyettan södra, Billerudhallen

Första perioden: 0–1 (19.23) David Puikkonen (Daniel Liiv, Elias Jankler).

Tredje perioden: 1–1 (41.26) Elliot Ståhlberg, 1–2 (46.29) Anton Nüth (Elias Jankler, Daniel Liiv), 1–3 (51.53) Daniel Liiv (Eric Eljas, Elias Jankler), 1–4 (59.53) Philip Rafnsson (Nils Strandberg Sarén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums: 1-0-4

Huddinge: 3-0-2

Nästa match:

Grums: Västerviks IK, borta, 14 februari 16.00

Huddinge: Nyköpings SK, hemma, 11 februari 19.00