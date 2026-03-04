Huddinge vann serien mot Flemingsberg

Seger för Huddinge med 6–0 mot Flemingsberg

Matej Vucic tvåmålsskytt för Huddinge

Camilo Lovell matchvinnare för Huddinge

Huddinge har säkrat segern i matchserien mot Flemingsberg i playoff till kval till U20 nationell östra herr, totalt med 2-0 i matcher. Det efter seger på bortaplan med 6–0 (1–0, 2–0, 3–0).

Huddinges Matej Vucic tvåmålsskytt

Huddinge startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.43 slog Camilo Lovell till på passning från William Gleisner och Alexander Lenngren.

Efter 1.38 i andra perioden nätade Sebastian Wiman framspelad av Olle Nyström och gjorde 0–2. Matej Vucic gjorde dessutom 0–3 efter 17.33 på pass av Hampus Nilsson.

Huddinge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Hugo Nüth, Noah Herndal och Matej Vucic.

Flemingsberg–Huddinge 0–6 (0–1, 0–2, 0–3)

Playoff till kval till U20 nationell östra herr

Första perioden: 0–1 (2.43) Camilo Lovell (William Gleisner, Alexander Lenngren).

Andra perioden: 0–2 (21.38) Sebastian Wiman (Olle Nyström), 0–3 (37.33) Matej Vucic (Hampus Nilsson).

Tredje perioden: 0–4 (49.18) Hugo Nüth (Noah Herndal), 0–5 (53.40) Matej Vucic (Erik Söderman, Elliott Boström), 0–6 (57.17) Noah Herndal.