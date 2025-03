Huddinge-seger med 6–4 mot Almtuna

Axel Diberius tvåmålsskytt för Huddinge

Huddinge nu andra, Almtuna på tredje plats

Huddinge vann på hemmaplan mot Almtuna i kvalserie till J20 nationell herr, med 6–4 (3–1, 2–2, 1–1).

Det var första segern för Huddinge, efter 2–4-förlust mot VIK Hockey J20 i första matchen.

Axel Diberius gjorde två mål för Huddinge

Huddinge tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.13 genom Linus Gustafsson, och gick upp till 2–0. Almtuna kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Huddinge dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Almtuna reducerade och kvitterade till 3–3 genom Karl Pettersson och Kalle Forslund i början av andra perioden i andra perioden.

Huddinge gjorde dock två snabba mål och gick från 3–3 till 5–3, målen av Axel Klingvall och Axel Diberius. Almtuna reducerade dock till 5–4 genom Felix Ledin efter 13.06 av perioden.

Huddinge kunde dock avgöra till 6–4 med fyra sekunder kvar av matchen genom Axel Diberius.

Huddinges Axel Diberius stod för två mål och ett assist.

Nästa motstånd för Huddinge är IF Troja-Ljungby. Lagen möts lördag 29 mars 16.00 i Björkängshallen. Almtuna tar sig an IF Troja-Ljungby hemma fredag 28 mars 19.00.

Huddinge–Almtuna 6–4 (3–1, 2–2, 1–1)

Kvalserie till J20 nationell herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (3.13) Linus Gustafsson (Axel Ekberg, Wilfred Liss-Larsson), 2–0 (3.22) Leo Kjellberg (Victor Abrahamsson, Ville Södergren), 2–1 (11.50) Kalle Forslund (Kian Clementsson Kinn, Oliver Magnusson), 3–1 (13.53) Filip Hedlund (Alexander Lenngren, Axel Diberius).

Andra perioden: 3–2 (20.17) Karl Pettersson (Kian Clementsson Kinn, Jesper Valente), 3–3 (22.18) Kalle Forslund (Linus Sjölund), 4–3 (33.25) Axel Klingvall (Filip Hedlund, Rasmus Dahlqvist), 5–3 (37.45) Axel Diberius (Elliott Boström, Axel Klingvall).

Tredje perioden: 5–4 (53.06) Felix Ledin (Felix Wassberg, Isak Spahija), 6–4 (59.56) Axel Diberius (Leo Kjellberg, Mathieu Raymond).

Nästa match:

Huddinge: IF Troja-Ljungby, hemma, 29 mars

Almtuna: IF Troja-Ljungby, hemma, 28 mars