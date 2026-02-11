Huddinge vann efter avgörande i tredje perioden mot gästande Nyköping

Det blev seger för Huddinge hemma mot Nyköping i hockeyettan södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Huddinge drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 2–0 (0–0, 0–0, 2–0).

Nyköpings huvudtränare Tobias Snäll:

– Jämn match som kunde slutat hur som helst, små marginaler som avgör idag. Gillade energin och arbetsinsatsen vi gör. Nya tag på lördag.

Segern var Huddinges fjärde på de senaste fem matcherna.

Karlskrona nästa för Huddinge

Matchen började med bra försvarsspel och båda de två första perioderna blev mållösa.

Huddinge tog ledningen först efter 9.01 i tredje perioden genom Anton Nüth efter förarbete från Philip Rafnsson och Gabriel Åhs. Daniel Liiv stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–0-mål med 19 sekunder kvar att spela framspelad av Leo Matthiesen. 2–0-målet blev matchens sista.

För Huddinge gör resultatet att man nu ligger på 13:e plats i tabellen medan Nyköping är på 19:e plats. Så sent som den 24 januari låg Huddinge på 17:e plats i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Nyköping med 3–1.

Huddinge möter Karlskrona i nästa match borta lördag 14 februari 16.00. Nyköping möter samma dag Tyringe borta.

Huddinge–Nyköping 2–0 (0–0, 0–0, 2–0)

Hockeyettan södra, Björkängshallen

Tredje perioden: 1–0 (49.01) Anton Nüth (Philip Rafnsson, Gabriel Åhs), 2–0 (59.41) Daniel Liiv (Leo Matthiesen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Nyköping: 1-0-4

Nästa match:

Huddinge: Karlskrona HK, borta, 14 februari 16.00

Nyköping: Tyringe SoSS, borta, 14 februari 16.00