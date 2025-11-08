Huddinge utklassade Nyköping – vann med 7–0

Huddinge vann med 7–0 mot Nyköping

Huddinges sjätte seger på de senaste sju matcherna

Camilo Lovell gjorde två mål för Huddinge

Huddinge övertygade när laget vann på hemmaplan mot Nyköping i U20 region öst herr med hela 7–0 (2–0, 3–0, 2–0).

Det här var fjärde gången den här säsongen som Huddinge höll nollan.

Det här innebär att Huddinge nu har fyra segrar i följd i U20 region öst herr.

Alve Lundström matchvinnare för Huddinge

Huddinge tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Även i andra perioden var Huddinge starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Vilgot Wickberg, Matej Vucic och Camilo Lovell. Huddinge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Elliott Boström och Kean Wiman.

Huddinges Matej Vucic stod för ett mål och tre assists.

Säsongens första möte lagen emellan vann Huddinge IK med 3–2 efter förlängningsspel .

Måndag 10 november spelar Huddinge borta mot Vallentuna 19.40 och Nyköping mot Nacka hemma 19.45 i Lilla Hallen.

Huddinge–Nyköping 7–0 (2–0, 3–0, 2–0)

U20 region öst herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (4.32) Alve Lundström (Hampus Nordlander), 2–0 (17.57) Camilo Lovell (Olle Nyström, Hampus Nordlander).

Andra perioden: 3–0 (27.03) Vilgot Wickberg, 4–0 (31.19) Matej Vucic (Kean Wiman), 5–0 (32.22) Camilo Lovell (Matej Vucic, Noah Herndal).

Tredje perioden: 6–0 (47.42) Elliott Boström (Matej Vucic, Noah Herndal), 7–0 (55.42) Kean Wiman (Matej Vucic, Albin Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Nyköping: 3-1-1

Nästa match:

Huddinge: Vallentuna Hockey, borta, 10 november

Nyköping: Nacka HK, hemma, 10 november