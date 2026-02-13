Huddinge tog enkel seger mot Brinken

Seger för Huddinge med 12–3 mot Brinken

Theodor Engman matchvinnare för Huddinge

Tredje förlusten i följd för Brinken

Huddinge vann på hemmaplan mot Brinken i U20 region öst fortsättning herr med hela 12–3 (2–2, 5–0, 5–1).

IFK Täby HC nästa för Huddinge

Huddinge tog ledningen i första perioden genom Daniel Lazienkiewicz.

Hugo Glimskog och Artis Duklavs såg till att Brinken vände till ledning med 1–2.

Huddinge kvitterade till 2–2 genom Daniel Lazienkiewicz.

I andra perioden var det Huddinge som spelade bäst och gick från 2–2 till 7–2 genom mål av Erik Söderman, Theodor Engman, Sebastian Wiman, Alve Lundström och Noah Wiberg.

Huddinge spelade bäst i tredje perioden. Laget vann perioden klart och matchen med 12–3.

Huddinges Erik Söderman stod för tre mål och tre assists, Theodor Engman gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Matej Vucic gjorde ett mål och två målgivande passningar, Daniel Lazienkiewicz gjorde tre mål och Noah Wiberg gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Med tre omgångar kvar är Huddinge i serieledning medan Brinken är på nionde plats.

När lagen senast möttes vann Huddinge med 9–1.

I nästa match, lördag 14 februari möter Huddinge IFK Täby HC borta i Tibble Ishall 20.00 medan Brinken spelar borta mot Nyköping 17.00.

Huddinge–Brinken 12–3 (2–2, 5–0, 5–1)

U20 region öst fortsättning herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (7.17) Daniel Lazienkiewicz (Matej Vucic, Elias Callin), 1–1 (12.41) Artis Duklavs (Felix Lönnquist, Hugo Glimskog), 1–2 (16.03) Hugo Glimskog (Jacob Fogel), 2–2 (16.32) Daniel Lazienkiewicz (Matej Vucic, Noah Wiberg).

Andra perioden: 3–2 (22.22) Erik Söderman (Theodor Engman, William Smedborn), 4–2 (25.17) Theodor Engman (Erik Söderman), 5–2 (26.15) Sebastian Wiman (Vilgot Wickberg, Noah Wiberg), 6–2 (33.29) Alve Lundström (Erik Söderman), 7–2 (34.09) Noah Wiberg (Alve Lundström, Erik Söderman).

Tredje perioden: 8–2 (46.22) Daniel Lazienkiewicz (Elliott Boström, Sebastian Wiman), 9–2 (49.57) Matej Vucic, 10–2 (51.20) Erik Söderman (William Smedborn), 11–2 (58.34) Alexander Lenngren, 12–2 (58.44) Erik Söderman (Theodor Engman, Olle Nyström), 12–3 (58.56) Artis Duklavs.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 3-1-1

Brinken: 1-1-3

Nästa match:

Huddinge: IFK Täby HC, borta, 14 februari 20.00

Brinken: Nyköpings HF Ungdom, borta, 14 februari 17.00