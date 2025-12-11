Huddinge IK vann mot Täby

Huddinge IK-seger med 3–1 mot Täby

Alexander Hellqvist matchvinnare för Huddinge IK

Andra raka förlusten för Täby

Huddinge IK segrade mot Täby på hemmaplan i Björkängshallen i U18 regional öst topp 6 herr. 3–1 (1–0, 1–1, 1–0) slutade matchen på torsdagen.

Huddinge IK–Täby – mål för mål

Elias Fredriksson gjorde 1–0 till Huddinge IK efter 16.36 framspelad av Hugo Kvistlund och Salim Ismailov.

Efter 6.18 i andra perioden nätade Viggo Låhdö framspelad av Sixten Nilson och kvitterade för Täby.

Huddinge IK:s Alexander Hellqvist gjorde 2–1 efter 9.56 på pass av Salim Ismailov och Emil Forslund.

Laget punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.26 kvar att spela genom Emil Forslund efter pass från Elias Fredriksson och Salim Ismailov. 3–1-målet blev matchens sista.

Huddinge IK:s Salim Ismailov hade tre assists.

Huddinge IK har två segrar och tre förluster och 13–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Täby har en vinst och fyra förluster och 12–20 i målskillnad.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Huddinge IK slutar på femte plats och Täby på sjätte plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Huddinge IK–Täby 3–1 (1–0, 1–1, 1–0)

U18 regional öst topp 6 herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (16.36) Elias Fredriksson (Hugo Kvistlund, Salim Ismailov).

Andra perioden: 1–1 (26.18) Viggo Låhdö (Sixten Nilson), 2–1 (29.56) Alexander Hellqvist (Salim Ismailov, Emil Forslund).

Tredje perioden: 3–1 (58.34) Emil Forslund (Elias Fredriksson, Salim Ismailov).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 2-1-2

Täby: 1-0-4