Huddinge IK klart för kval efter seger mot Flemingsberg

Huddinge IK-seger med 4–0 mot Flemingsberg

Huddinge IK:s femte seger på de senaste sex matcherna

Edvin Vintheden gjorde två mål för Huddinge IK

Efter seger, 4–0 (0–0, 1–0, 3–0), på hemmaplan mot Flemingsberg står det klart att Huddinge IK efter en bra säsong i U18 regional öst herr är klart för kval.

Flemingsbergs tränare Robert Johansson kommenterade matchen:

– I två perioder en match vi i allra högsta grad är med i. Flertal bra chanser att göra mål men i tredje perioden viker vi tyvärr ner oss och det blir en grym läropeng. Bara att gratulera en starkare motståndare idag och komma tillbaka starkare framöver.

Segern var Huddinge IK:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Edvin Vintheden tvåmålsskytt för Huddinge IK

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Edvin Vintheden gjorde 1–0 till Huddinge IK 0.49 in i andra perioden på pass av Hampus Nordlander och Lukas Hammargren. Även i tredje perioden var det Huddinge IK som spelade bäst och gick från 1–0 till 4–0 genom tre snabba mål tidigt i perioden av Salim Ismailov, Edvin Vintheden och Emil Forslund.

Edvin Vintheden gjorde två mål för Huddinge IK och ett målgivande pass.

Med en omgång kvar är Huddinge IK på fjärde plats i tabellen medan Flemingsberg är på åttonde plats. Så sent som den 11 oktober låg Flemingsberg på tolfte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Huddinge IK är SSK U18. Flemingsberg tar sig an SDE hemma. Båda matcherna spelas söndag 26 oktober 16.00.

Huddinge IK–Flemingsberg 4–0 (0–0, 1–0, 3–0)

U18 regional öst herr, Björkängshallen

Andra perioden: 1–0 (20.49) Edvin Vintheden (Hampus Nordlander, Lukas Hammargren).

Tredje perioden: 2–0 (41.37) Salim Ismailov (Elias Fredriksson, Anton Skoog Sjölund), 3–0 (42.39) Edvin Vintheden (Hugo Christersson), 4–0 (45.03) Emil Forslund (Edvin Vintheden).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge IK: 4-0-1

Flemingsberg: 3-0-2

Nästa match:

Huddinge IK: Södertälje SK, borta, 26 oktober

Flemingsberg: SDE HF, hemma, 26 oktober