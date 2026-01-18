Huddinge bröt Almtunas fina segersvit

Huddinge segrade – 5–1 mot Almtuna

Huddinges åttonde seger på de senaste nio matcherna

Matej Vucic avgjorde för Huddinge

Efter fem raka segrar i U20 region öst fortsättning herr så tog Almtunas vinstsvit slut borta mot Huddinge. Matchen på söndagen i Björkängshallen slutade 5–1 (2–0, 3–0, 0–1).

Segern var Huddinges åttonde på de senaste nio matcherna.

Tyresö Hanviken J20 nästa för Huddinge

Huddinge tog ledningen efter 8.22 genom William Gleisner efter förarbete från Alexander Lenngren och Sebastian Wiman. Laget gjorde 2–0 alldeles i slutsekunderna av första perioden när Matej Vucic hittade rätt framspelad av Kean Wiman och William Pettersson.

Även i andra perioden var Huddinge starkast och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Olle Nyström, Elias Callin och Camilo Lovell.

14.52 in i tredje perioden nätade Almtunas Sebastian Ljus på pass av Jonas Andreasson och Gustav Leijon och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Almtuna.

Resultatet innebär att Huddinge fortsätter toppa tabellen och Almtuna ligger på fjärde plats i tabellen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 24 januari spelar Huddinge borta mot Tyresö Hanviken J20 09.30 och Almtuna mot Brinken borta 17.40 i Lejonhallen.

Huddinge–Almtuna 5–1 (2–0, 3–0, 0–1)

U20 region öst fortsättning herr, Björkängshallen

Första perioden: 1–0 (8.22) William Gleisner (Alexander Lenngren, Sebastian Wiman), 2–0 (19.54) Matej Vucic (Kean Wiman, William Pettersson).

Andra perioden: 3–0 (23.10) Olle Nyström (Theodor Engman, Vilgot Wickberg), 4–0 (25.14) Elias Callin (Camilo Lovell, Sebastian Wiman), 5–0 (38.06) Camilo Lovell (Olle Nyström, Elliott Boström).

Tredje perioden: 5–1 (54.52) Sebastian Ljus (Jonas Andreasson, Gustav Leijon).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Huddinge: 4-0-1

Almtuna: 4-0-1

Nästa match:

Huddinge: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 24 januari 09.30

Almtuna: Brinkens IF, borta, 24 januari 17.40