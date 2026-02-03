Hovås avgjorde i förlängningen mot Varberg

Hovås-seger med 7–6 efter förlängning

John Halling gjorde tre mål för Hovås

Andra raka segern för Hovås

Matchen i U20 Div 1 A syd vår herr mellan hemmalaget Varberg och gästande Hovås var oavgjord vid full tid, 6–6. Först i förlängningen kom avgörandet, där bortalaget spikade segerresultatet, 7–6 (2–2, 2–0, 2–4, 1–0). Stor matchhjälte 25 sekunder in i förlängningen blev John Halling som stod för det avgörande målet.

John Halling tremålsskytt för Hovås

Varberg tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Hovås reducerade och kvitterade till 2–2 genom Philip Hamilton och Oliver Engström Malmer.

Hovås gjorde också 2–3 efter 7.25 i andra perioden när Kevin Hammarström fick träff. John Halling gjorde dessutom 2–4 efter 13.50 framspelad av Victor Gabrielson och Erik Hammarström.

Varberg reducerade och kvitterade till 4–4 genom Robin Abrahamsson och Zebastian Martinsson i tredje perioden.

Hovås gjorde dock två snabba mål i tredje perioden och gick från 4–4 till 4–6, målen av John Halling och Elias Gianello.

Varberg jobbade sig ikapp och både reducerade och kvitterade på nytt till 6–6 genom Milo Svensson och Robin Abrahamsson med 46 sekunder kvar att spela. Det sista målet kom med 46 sekunder kvar att spela.

I förlängningen tog det 25 sekunder innan Hovås avgjorde till 7–6. Matchvinnare för bortalaget blev John Halling, framspelad av Erik Hammarström.

Hovås Kevin Hammarström stod för fyra poäng, varav ett mål, Erik Hammarström hade tre assists och John Halling gjorde tre mål. Eric Koskela gjorde ett mål och spelade dessutom fram till tre mål för Varberg och Zebastian Martinsson gjorde ett mål och totalt tre poäng.

Med fyra omgångar kvar är Varberg på sjätte plats i tabellen medan Hovås är på sjunde plats. Noteras kan att Varberg sedan den 9 januari har tappat fem placeringar i tabellen.

Det här var fjärde mötet mellan Varberg och Hovås den här säsongen. Varberg HK har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Hovås HC vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Lördag 7 februari 14.00 spelar Varberg borta mot Alingsås. Hovås möter Lerum hemma i Askims Ishall onsdag 4 februari 20.00.

Varberg–Hovås 6–7 (2–2, 0–2, 4–2, 0–1)

U20 Div 1 A syd vår herr, Veddige Ishall

Första perioden: 1–0 (2.35) Milo Svensson (Zebastian Martinsson, Oscar Halling), 2–0 (10.15) Eric Koskela (Zebastian Martinsson), 2–1 (13.24) Philip Hamilton (Kevin Hammarström), 2–2 (18.59) Oliver Engström Malmer (Kevin Hammarström, Lucas Forsmark).

Andra perioden: 2–3 (27.25) Kevin Hammarström, 2–4 (33.50) John Halling (Victor Gabrielson, Erik Hammarström).

Tredje perioden: 3–4 (47.55) Robin Abrahamsson (Kim Qvist, Arvid Aronsson), 4–4 (48.23) Zebastian Martinsson (Eric Koskela, Albin Johansson), 4–5 (50.57) John Halling (Erik Hammarström, Kevin Hammarström), 4–6 (53.26) Elias Gianello, 5–6 (56.10) Milo Svensson (Eric Koskela), 6–6 (59.14) Robin Abrahamsson (Eric Koskela, Kim Qvist).

Förlängning: 6–7 (60.25) John Halling (Erik Hammarström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Varberg: 0-1-4

Hovås: 2-0-3

Nästa match:

Varberg: Sörhaga/Alingsås, borta, 7 februari 14.00

Hovås: Lerums BK, hemma, 4 februari 20.00