Höll kylan i straffläggningen – Örnsköldsvik Hockey vann mot Piteå

Örnsköldsvik Hockey vann med 3–2 efter straffar

Carl Jacobson avgjorde för Örnsköldsvik Hockey

Andra förlusten i följd för Piteå

Örnsköldsvik Hockey vann till slut en jämn match mot Piteå i hockeyettan norra. Avgörandet kom först i straffläggningen där Örnsköldsvik Hockey var starkare och vann med 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0). Carl Jacobson blev hjälte i straffläggningen.

Inför matchen hade Örnsköldsvik Hockey tio raka förluster mot Piteå.

När Örnsköldsvik Hockey och Piteå senast gjorde upp var Piteå klart bättre och vann med hela 5–0. Nu kom alltså revanschen för Örnsköldsvik Hockey.

Örnsköldsvik Hockey–Piteå – mål för mål

Nils Bolin gjorde 1–0 till gästerna Piteå efter 5.44 efter förarbete från Henrik Claeson och Caesar Björk.

Efter 16.13 i andra perioden slog Linus Håkansson till på pass av Edvin Edlund och Oliver Timander och kvitterade för Örnsköldsvik Hockey.

Hugo Branthsson gav laget ledningen efter 59 sekunder in i tredje perioden assisterad av Charlie Krånglin och Elias Boström. 4.45 in i tredje perioden nätade Piteås Oskar Lundkvist framspelad av Viktor Åström och Oscar Bramberg och kvitterade.

Örnsköldsvik Hockey vann straffläggningen efter att Carl Jacobson satt den avgörande straffen.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Örnsköldsvik Hockey slutar på tolfte plats och Piteå på tionde plats. Piteå är klart för kvalspel. Örnsköldsvik Hockey har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 6 februari låg laget på åttonde plats.

Örnsköldsvik Hockey–Piteå 3–2 (0–1, 1–0, 1–1, 0–0, 1–0)

Hockeyettan norra, Skyttishallen

Första perioden: 0–1 (5.44) Nils Bolin (Henrik Claeson, Caesar Björk).

Andra perioden: 1–1 (36.13) Linus Håkansson (Edvin Edlund, Oliver Timander).

Tredje perioden: 2–1 (40.59) Hugo Branthsson (Charlie Krånglin, Elias Boström), 2–2 (44.45) Oskar Lundkvist (Viktor Åström, Oscar Bramberg).

Straffar: 3–2 (65.00) Carl Jacobson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örnsköldsvik Hockey: 1-1-3

Piteå: 3-1-1