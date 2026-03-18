Höll kylan i straffläggningen – Nashville vann mot Winnipeg

Nashville vann med 4–3 efter straffar

Ryan O’Reilly matchvinnare för Nashville

Boston blir nästa motstånd för Winnipeg

Winnipeg mötte Nashville borta i en match i NHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde bortalaget vinna med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Ryan O’Reilly blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Winnipeg–Nashville – mål för mål

Nashville tog ledningen efter 13.02 genom Erik Haula framspelad av Roman Josi och Luke Evangelista. 1–1 kom efter 19.20 när Josh Morrissey fick träff efter förarbete från Gabriel Vilardi och Kyle Connor.

Winnipeg gjorde också 2–1 efter 5.09 i andra perioden när Gabriel Vilardi fick träff framspelad av Cole Perfetti och Kyle Connor. Nashvilles Filip Forsberg gjorde 2–2 efter 10.48 på pass av Jonathan Marchessault och Ryan Ufko.

14.01 in i tredje perioden slog Matthew Wood till på pass av Jonathan Marchessault och Filip Forsberg och gav laget ledningen. Jonathan Toews stod för målet när Winnipeg kvitterade till 3–3 med 1.01 kvar att spela på passning från Mark Scheifele och Kyle Connor.

Nashvilles Ryan O’Reilly blev matchvinnare med den avgörande straffen för gästerna.

Winnipegs Kyle Connor hade tre assists.

Båda lagen har nu två vinster och tre förluster på de senaste fem matcherna, Winnipeg med 13–17 och Nashville med 14–15 i målskillnad.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Winnipeg Jets vunnit.

Nashville spelar hemma mot Seattle fredag 20 mars 01.00.

Winnipeg–Nashville 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

NHL, Canada Life Centre

Första perioden: 0–1 (13.02) Erik Haula (Roman Josi, Luke Evangelista), 1–1 (19.20) Josh Morrissey (Gabriel Vilardi, Kyle Connor).

Andra perioden: 2–1 (25.09) Gabriel Vilardi (Cole Perfetti, Kyle Connor), 2–2 (30.48) Filip Forsberg (Jonathan Marchessault, Ryan Ufko).

Tredje perioden: 2–3 (54.01) Matthew Wood (Jonathan Marchessault, Filip Forsberg), 3–3 (58.59) Jonathan Toews (Mark Scheifele, Kyle Connor).

Straffar: 3–4 (65.00) Ryan O’Reilly.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Winnipeg: 2-1-2

Nashville: 2-1-2

Nästa match:

Nashville: Seattle Kraken, hemma, 20 mars 01.00