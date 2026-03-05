Höll kylan i straffläggningen – LHC vann mot HV 71

LHC vann med 4–3 efter straffar

LHC:s Nicholas Shore tvåmålsskytt

Andra raka segern för LHC

HV 71 mötte LHC borta i en match i SHL som båda lagen kunde ha vunnit. Efter ordinarie matchtid var det oavgjort och inte heller i förlängningen kunde något lag avgöra. Först efter straffar kunde LHC vinna med 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). Nicholas Shore blev hjälte i straffläggningen.

LHC:s Nicholas Shore tvåmålsskytt

Jonathan Ang gjorde 1–0 till HV 71 efter fem minuter på passning från Hugo Fransson och Niklas Hansson. 1–1 kom efter 17.41 när Johan Södergran hittade rätt efter förarbete från Nicholas Shore och Robin Kovacs.

Efter 9.56 i andra perioden nätade Hugo Pettersson framspelad av Lukas Rousek och Axel Rindell och gav HV 71 ledningen. LHC:s Nicholas Shore gjorde 2–2 efter 13.45 på pass av Oscar Fantenberg och Max Martin.

9.52 in i tredje perioden slog Axel Rindell till framspelad av Hugo Fransson och Jonathan Ang och gav laget ledningen. 13.04 in i perioden satte Zion Nybeck pucken på pass av Oscar Fantenberg och Max Martin och kvitterade.

LHC vann straffläggningen efter att Nicholas Shore satt den avgörande straffen.

LHC:s Nicholas Shore stod för tre poäng, varav två mål.

På lördag 7 mars 15.15 spelar HV 71 borta mot Leksand och LHC hemma mot Brynäs.

HV 71–LHC 3–4 (1–1, 1–1, 1–1, 0–0, 0–1)

SHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (5.12) Jonathan Ang (Hugo Fransson, Niklas Hansson), 1–1 (17.41) Johan Södergran (Nicholas Shore, Robin Kovacs).

Andra perioden: 2–1 (29.56) Hugo Pettersson (Lukas Rousek, Axel Rindell), 2–2 (33.45) Nicholas Shore (Oscar Fantenberg, Max Martin).

Tredje perioden: 3–2 (49.52) Axel Rindell (Hugo Fransson, Jonathan Ang), 3–3 (53.04) Zion Nybeck (Oscar Fantenberg, Max Martin).

Straffar: 3–4 (65.00) Nicholas Shore.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 2-1-2

LHC: 2-1-2

Nästa match:

HV 71: Leksands IF, borta, 7 mars 15.15

LHC: Brynäs IF, hemma, 7 mars 15.15