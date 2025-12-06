Hjälten Patrik Jernfalk kvitterade – och avgjorde för AIK mot Mora

Först kvittering till 3–3 efter 19.58 i tredje perioden. Sen avgörandet till 4–3 i förlängningen. Patrik Jernfalk stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för AIK som tog en tung seger på hemmaplan mot Mora i U20 nationell norra på lördagen. Matchen slutade 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 1–0) efter förlängning.

AIK har skapat en skön vinnarkänsla i Ulriksdals IP. Segern mot Mora betyder att laget har vunnit fem raka matcher på hemmaplan.

Mora tog ledningen efter åtta minuters spel genom Wille Schedvin med assist av Tobias Aase-Stensland och Gustaf Bredin.

Efter 13.46 kvitterade AIK när Max Eriksson slog till efter förarbete av Elliot Sigrell och Isak Larsson.

Efter 5.27 i andra perioden nätade Simon Schmid på pass av Jack Bodin och Tim Thomsson och gav Mora ledningen.

Emil Hermansson gjorde dessutom 1–3 efter 8.50 framspelad av Oliwer Karlsson.

11.39 in i tredje perioden fick Mattias Nyberg utdelning framspelad av Elliot Sigrell och reducerade.

Laget kvitterade till 3–3 med två sekunder kvar att spela genom Patrik Jernfalk framspelad av Mattias Nyberg och Elliot Sigrell.

I förlängningen tog det 58 sekunder till AIK också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Patrik Jernfalk, framspelad av Elliot Sigrell och Mattias Nyberg.

AIK:s Elliot Sigrell hade fyra assists och Mattias Nyberg stod för ett mål och två assists.

Det här var AIK:s femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Moras tredje uddamålsförlust.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mora vunnit.

Nästa motstånd för AIK är Leksand. Lagen möts söndag 7 december 12.00 i Ulriksdals IP. Mora tar sig an Luleå hemma lördag 10 januari 12.00.

AIK–Mora 4–3 (1–1, 0–2, 2–0, 1–0)

U20 nationell norra, Ulriksdals IP

Första perioden: 0–1 (8.06) Wille Schedvin (Tobias Aase-Stensland, Gustaf Bredin), 1–1 (13.46) Max Eriksson (Elliot Sigrell, Isak Larsson).

Andra perioden: 1–2 (25.27) Simon Schmid (Jack Bodin, Tim Thomsson), 1–3 (28.50) Emil Hermansson (Oliwer Karlsson).

Tredje perioden: 2–3 (51.39) Mattias Nyberg (Elliot Sigrell), 3–3 (59.58) Patrik Jernfalk (Mattias Nyberg, Elliot Sigrell).

Förlängning: 4–3 (60.58) Patrik Jernfalk (Elliot Sigrell, Mattias Nyberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

AIK: 2-0-3

Mora: 2-1-2

Nästa match:

AIK: Leksand, hemma, 7 december

Mora: Luleå HF, hemma, 10 januari