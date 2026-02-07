Hisingens fina svit fortsätter mot Rönnäng

Hisingen vann med 4–3 efter förlängning

Hisingens tionde seger på de senaste tio matcherna

Theo Almqvist gjorde två mål för Hisingen

Hisingen fortsätter att vinna mot Rönnäng i U20 Div 1 A syd vår herr. På lördagen segrade Hisingen på nytt – den här gången med 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0) efter förlängning hemma i Tuve Ishall. Det var Hisingens fjärde raka seger mot Rönnäng.

Igor Dashevskyi slog till 1.22 in i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Serieledande Hisingen tog sin elfte seger i rad i serien medan Rönnäng efter tre raka segrar nu förlorade.

Theo Almqvist med två mål för Hisingen

Hisingen tog ledningen i första perioden genom Theo Almqvist.

Lucas Flyckt gjorde att Rönnäng vände till underläget till ledning med 1–2 med två raka mål.

Rönnäng utökade ledningen genom John Hermansgård efter 1.27 i andra perioden.

Hisingen reducerade och kvitterade till 3–3 genom Theo Almqvist och Joakim Tornberg.

Tredje perioden slutade mållös och matchen fortsatte till förlängning.

Stor matchhjälte för Hisingen blev Igor Dashevskyi som 1.22 in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Det här var fjärde mötet mellan Hisingen och Rönnäng den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Hisingens IK vunnit.

Lördag 14 februari spelar Hisingen hemma mot Grästorp 14.30 och Rönnäng mot Lerum borta 14.00 i Vättlehallen.

Hisingen–Rönnäng 4–3 (1–2, 2–1, 0–0, 1–0)

U20 Div 1 A syd vår herr, Tuve Ishall

Första perioden: 1–0 (9.11) Theo Almqvist (Linus Lövgren, Isak Krans), 1–1 (10.34) Lucas Flyckt (Elis Ivarsson), 1–2 (16.43) Lucas Flyckt (William Olvesjö, Ted Borggren).

Andra perioden: 1–3 (21.27) John Hermansgård (William Olvesjö), 2–3 (28.57) Theo Almqvist (Filip Gustavsson, Joakim Tornberg), 3–3 (39.15) Joakim Tornberg (Filip Gustavsson, Linus Lövgren).

Förlängning: 4–3 (61.22) Igor Dashevskyi.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 5-0-0

Rönnäng: 3-2-0

Nästa match:

Hisingen: Grästorps IK, hemma, 14 februari 14.30

Rönnäng: Lerums BK, borta, 14 februari 14.00