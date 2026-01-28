Hisingen vann mot Lidköping – Mateusz Myszka fyramålsskytt

Hisingen vann med 5–2 mot Lidköping

Mateusz Myszka gjorde hela fyra mål för Hisingen när laget besegrade Lidköping på bortaplan med 5–2 (0–1, 2–1, 3–0) i U18 division 1 syd A vår.

Resultatet innebär att Lidköping nu har sex förluster i rad.

Henry Beale gav Lidköping ledningen efter elva minuter efter förarbete av Vincent Gustafsson och Isak Hätting.

Lidköping utökade ledningen genom Isak Hätting efter 7.59 i andra perioden.

Hisingen reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Mateusz Myszka.

Hisingen spelade bra i tredje perioden och gick från 2–2 till 2–5 genom två mål av Mateusz Myszka och ett mål av Alve Hagberg och avgjorde matchen.

För Hisingen gör resultatet att man nu ligger på femte plats i tabellen medan Lidköping är på åttonde och sista plats.

Lagen möts igen 5 mars i Tuve Ishall.

I nästa match, söndag 1 februari möter Lidköping Kållered SK U18 borta i Kållereds Ishall 14.00 medan Hisingen spelar hemma mot Bäcken 14.30.

Lidköping–Hisingen 2–5 (1–0, 1–2, 0–3)

U18 division 1 syd A vår, Ishallen Lidköping

Första perioden: 1–0 (11.34) Henry Beale (Vincent Gustafsson, Isak Hätting).

Andra perioden: 2–0 (27.59) Isak Hätting (Vincent Gustafsson), 2–1 (28.24) Mateusz Myszka (Valle Jonsson), 2–2 (39.43) Mateusz Myszka (Joel Bjerlemo, Arvid Blackås).

Tredje perioden: 2–3 (40.42) Mateusz Myszka (Arvid Blackås), 2–4 (54.05) Alve Hagberg (John Björsander, Melker Bell), 2–5 (57.44) Mateusz Myszka.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lidköping: 0-2-3

Hisingen: 2-2-1

Nästa match:

Lidköping: Kållered SK, borta, 1 februari 14.00

Hisingen: Bäcken HC, hemma, 1 februari 14.30