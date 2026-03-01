Hisingen utan poäng efter förlust mot Kållered SK U18

Kållered SK U18 vann med 4–3 mot Hisingen

Felix Claesson matchvinnare för Kållered SK U18

Sjätte förlusten i följd för Hisingen

Hisingen föll hemma mot Kållered SK U18. I tredje perioden avgjorde Kållered SK U18 och vann matchen i U18 division 1 syd A vår med 4–3 (1–2, 1–0, 2–1).

Resultatet innebär att Hisingen nu har sex förluster i rad.

Kållered SK U18 tog ledningen i början av första perioden genom Theo Eliasson.

Därefter fixade Hisingens Noah Fredriksson och Mateusz Myszka att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Efter 4.09 i andra perioden nätade Elias Kuhlin på pass av Gustav Bräutigam och Martin Kresac och kvitterade för Kållered SK U18.

Efter 8.42 i tredje perioden gjorde Kållered SK U18 2–3 genom Charlie Blomqvist.

Hisingen gjorde 3–3 genom Noah Fredriksson efter 14.05 av perioden.

Kållered SK U18 kunde dock avgöra till 3–4 med 1.34 kvar av matchen genom Felix Claesson.

Kållered SK U18:s Felix Claesson stod för tre poäng, varav ett mål.

Hisingen har fem förluster och 11–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Kållered SK U18 har en vinst och fyra förluster och 12–25 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Hisingen på sjunde plats i tabellen medan Kållered SK U18 är på sjätte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Hisingen med 3–2 efter avgörande på straffar.

Nästa motstånd för Hisingen är Lidköping. Lagen möts torsdag 5 mars 19.40 i Tuve Ishall.

Hisingen–Kållered SK U18 3–4 (2–1, 0–1, 1–2)

U18 division 1 syd A vår, Tuve Ishall

Första perioden: 0–1 (1.25) Theo Eliasson (Felix Claesson), 1–1 (6.08) Mateusz Myszka (John Björsander, Melker Pihlgren), 2–1 (9.08) Noah Fredriksson (Olof Lagerlöf, Hjalmar Kinnander).

Andra perioden: 2–2 (24.09) Elias Kuhlin (Gustav Bräutigam, Martin Kresac).

Tredje perioden: 2–3 (48.42) Charlie Blomqvist (Felix Claesson, Elias Kuhlin), 3–3 (54.05) Noah Fredriksson (Olof Lagerlöf, Arvid Blackås), 3–4 (58.26) Felix Claesson (Gustav Bräutigam, Charlie Blomqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hisingen: 0-0-5

Kållered SK U18: 1-1-3

Nästa match:

Hisingen: HC Lidköping Red Roosters, hemma, 5 mars 19.40