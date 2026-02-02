Hemmasegern mot Tumba förlänger sviten för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda vann med 4–2 mot Tumba

Wings HC Arlandas åttonde seger på de senaste nio matcherna

Vilgot Olsson avgjorde för Wings HC Arlanda

Det går fortsatt bra för Wings HC Arlanda i U20 allettan östra. På måndagen mötte laget Tumba på hemmaplan i Pinbackshallen och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit åtta matcher i rad. Segerresultatet mot Tumba blev 4–2 (1–0, 3–2, 0–0).

Vallentuna nästa för Wings HC Arlanda

Wings HC Arlanda tog ledningen efter nio minuter genom Edvin Stenerhag efter pass från David Prskalo och Kevin Ponechal.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Tredje perioden blev mållös och Wings HC Arlanda höll i sin 4–2-ledning och vann.

Det här betyder att Wings HC Arlanda är kvar i serieledning och Tumba stannar på femte plats, i serien. Wings HC Arlanda var sexa i tabellen för 29 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen senast möttes vann Wings Arlanda med 4–1.

Lördag 7 februari möter Wings HC Arlanda Vallentuna borta 10.40 och Tumba möter Segeltorp borta 17.00.

Wings HC Arlanda–Tumba 4–2 (1–0, 3–2, 0–0)

U20 allettan östra, Pinbackshallen

Första perioden: 1–0 (9.01) Edvin Stenerhag (David Prskalo, Kevin Ponechal).

Andra perioden: 2–0 (20.22) Samuel Yucel (Odin Johnsson Berger), 3–0 (29.42) Vilgot Olsson (Eliott Zetterberg), 3–1 (32.14) Petter Anemyr (Adam Gellerstedt, Felix Källström), 4–1 (34.10) Carlh Rosenqvist (Ville Pitkänen), 4–2 (35.42) Adam Gellerstedt (William Bäck).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Wings HC Arlanda: 5-0-0

Tumba: 3-0-2

Nästa match:

Wings HC Arlanda: Vallentuna Hockey, borta, 7 februari 10.40

Tumba: Segeltorps IF, borta, 7 februari 17.00