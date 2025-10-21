Hemmasegern mot Ö-vik Hockey U18 förlänger sviten för Modo Hockey U18

Seger för Modo Hockey U18 med 4–0 mot Ö-vik Hockey U18

Modo Hockey U18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Emil Wagner matchvinnare för Modo Hockey U18

4–0 (3–0, 0–0, 1–0) blev resultatet när Modo Hockey U18 och Ö-vik Hockey U18 möttes i Hägglunds Arena på tisdagen. I och med detta har Modo Hockey U18 fyra raka segrar i U18 regional norr herr.

Modo Hockey U18–Ö-vik Hockey U18 – mål för mål

Modo Hockey U18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.33 i mitten av perioden.

Andra perioden blev mållös. Efter 8.03 i tredje perioden gjorde Olle Eklund också 4–0.

Modo Hockey U18 ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Ö-vik Hockey U18 är på elfte plats. Ett fint lyft i tabellen för Modo Hockey U18 som så sent som den 26 september låg på åttonde plats.

Nästa motstånd för Modo Hockey U18 är Östersunds IK U18. Lagen möts tisdag 28 oktober 19.00 i Östersund Arena. Ö-vik Hockey U18 tar sig an Vännäs U18 hemma söndag 26 oktober 16.00.

Modo Hockey U18–Ö-vik Hockey U18 4–0 (3–0, 0–0, 1–0)

U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (8.49) Emil Wagner, 2–0 (10.50) Emil Öberg (Oscar Eriksson), 3–0 (15.22) Sam Kusuki.

Tredje perioden: 4–0 (48.03) Olle Eklund.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U18: 4-1-0

Ö-vik Hockey U18: 1-1-3

Nästa match:

Modo Hockey U18: Östersunds IK, borta, 28 oktober

Ö-vik Hockey U18: Vännäs HC, hemma, 26 oktober