Hemmasegern mot KRIF Hockey J18 förlänger sviten för Halmstad J18

Halmstad J18 vann med 5–1 mot KRIF Hockey J18

Halmstad J18:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

Halmstad J18:s Milian Sörensen Englund tvåmålsskytt

5–1 (1–0, 3–1, 1–0) blev resultatet när Halmstad J18 och KRIF Hockey J18 möttes i Halmstad Arena på torsdagen. I och med detta har Halmstad J18 hela sex raka segrar i U18 division 1 syd C vår.

Milian Sörensen Englund med två mål för Halmstad J18

Halmstad J18 tog ledningen efter 13 minuters spel genom Filip Norlén efter pass från Milian Sörensen Englund.

Efter 1.52 i andra perioden gjorde Halmstad J18 2–0 genom Milian Sörensen Englund.

KRIF Hockey J18 reducerade dock till 2–1 genom Theo Andersson efter 11.26 av perioden.

Halmstad J18 gjorde dock två snabba mål och gick från 2–1 till 4–1, målen av Matheo Rix och Artur Bergkvist.

13.20 in i tredje perioden satte Milian Sörensen Englund pucken på nytt framspelad av Hjalmar Rydh och Tage Jonasson och ökade ledningen.

Milian Sörensen Englund gjorde två mål för Halmstad J18 och ett målgivande pass.

Resultatet innebär att Halmstad J18 ligger kvar på andra plats och KRIF Hockey J18 på sjätte plats i tabellen.

När lagen möttes senast vann Halmstad med 9–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 22 februari. Då möter Halmstad J18 Kristianstad i Kristianstads Ishall 12.00. KRIF Hockey J18 tar sig an Jonstorp hemma 12.30.

Halmstad J18–KRIF Hockey J18 5–1 (1–0, 3–1, 1–0)

U18 division 1 syd C vår, Halmstad Arena

Första perioden: 1–0 (13.52) Filip Norlén (Milian Sörensen Englund).

Andra perioden: 2–0 (21.52) Milian Sörensen Englund, 2–1 (31.26) Theo Andersson (Isak Hansson), 3–1 (33.08) Matheo Rix (Artur Bergkvist), 4–1 (33.16) Artur Bergkvist (Matheo Rix).

Tredje perioden: 5–1 (53.20) Milian Sörensen Englund (Hjalmar Rydh, Tage Jonasson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Halmstad J18: 5-0-0

KRIF Hockey J18: 2-1-2

Nästa match:

Halmstad J18: Kristianstads IK, borta, 22 februari 12.00

KRIF Hockey J18: Jonstorps IF IshF, hemma, 22 februari 12.30