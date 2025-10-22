Hemmasegern mot Huge/Skutskär förlänger sviten för Hudiksvall

Hudiksvall-seger med 5–4 mot Huge/Skutskär

5–4 (2–1, 1–0, 2–3) blev resultatet när Hudiksvall och Huge/Skutskär möttes i Holmen Center på onsdagen. I och med detta har Hudiksvall fyra raka segrar i U18 Div 1 västra A herr.

Hudiksvall tog ledningen i början av första perioden genom Valter Zederfeldt.

Huge/Skutskär kvitterade till 1–1 genom Viking Johansson efter 8.32.

Hudiksvall gjorde 2–1 genom Elliot Carving efter 9.31 i matchen. Efter 17.23 i andra perioden nätade Joakim Törnqvist på pass av Tim Norberg och Axel Norin och gjorde 3–1. Huge/Skutskär reducerade dock på nytt till 3–2 genom Vincent Karnatz tidigt i tredje perioden av matchen.

Efter 2.31 gjorde Hudiksvall 4–2 genom Tim Norberg.

Huge/Skutskär gjorde 4–3 genom Vincent Karnatz efter 12.21 av perioden.

Hudiksvall utökade ledningen igen genom Viktor Holmberg efter 14.25 och tog ett rejält grepp om matchen.

Teo Thor reducerade dock för Huge/Skutskär med bara fyra minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Viking Johansson gjorde ett mål för Huge/Skutskär och två assist.

Förlusten var Huge/Skutskärs andra uddamålsförlust.

Hudiksvall har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan Huge/Skutskär har nio poäng efter fem matcher.

Den 4 december spelar lagen mot varandra på nytt, i Kasthallen.

Söndag 26 oktober 16.40 spelar Hudiksvall borta mot Valbo HC 2. Huge/Skutskär möter Strömsbro 2 hemma i Kasthallen torsdag 30 oktober 19.30.

Hudiksvall–Huge/Skutskär 5–4 (2–1, 1–0, 2–3)

U18 Div 1 västra A herr, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (2.17) Valter Zederfeldt (Nils Norgren), 1–1 (8.32) Viking Johansson (Liam Thomassen, Enar Öhrn), 2–1 (9.31) Elliot Carving.

Andra perioden: 3–1 (37.23) Joakim Törnqvist (Tim Norberg, Axel Norin).

Tredje perioden: 3–2 (40.41) Vincent Karnatz (Viking Johansson), 4–2 (42.31) Tim Norberg (Miro Lybeck, Nils Norgren), 4–3 (52.21) Vincent Karnatz (Viking Johansson, Casper Stålberg), 5–3 (54.25) Viktor Holmberg (Axel Norin, Valter Zederfeldt), 5–4 (56.05) Teo Thor (Theo Öhlander).

Hudiksvall: Valbo HC:2, borta, 26 oktober

Huge/Skutskär: Strömsbro IF 2, hemma, 30 oktober