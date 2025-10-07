Hemmasegern mot Hanhals förlänger sviten för Oskarshamn

Oskarshamn vann med 5–2 mot Hanhals

Alex Ljung avgjorde för Oskarshamn

Fjärde raka segern för Oskarshamn

Segertåget fortsätter för Oskarshamn. Mot Hanhals hemma i Be-Ge Hockey Center på tisdagen blev det seger igen. Laget vann med 5–2 (2–1, 2–1, 1–0) och har nu fyra segrar i rad i U20 region syd herr.

– Vi vinner igen, jätteskönt. Vi startar första perioden lite sådär men växer in i matchen. Därifrån är det en jävla krigarinsats från alla. En riktig lagseger där vi gör det mesta rätt över hela isen. Bra målvaktspel på det också. En stor eloge till grabbarna, kommenterade Oskarshamns tränare Kalle Linnsand efter matchen.

Oskarshamn–Hanhals – mål för mål

Oskarshamn startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Isak Öman och Viggo Söderberg innan Hanhals svarade och gjorde 2–1 genom Hugo Samuelsson. Oskarshamn gjorde dock två snabba mål i andra perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Alex Ljung och Andre Franz.

Hanhals reducerade dock till 4–2 genom Love Klaveskjöld efter 13.24 av perioden. 13.08 in i tredje perioden nätade Oskarshamns Melker Vidsäter på pass av Viggo Söderberg och ökade ledningen.

Efter fyra matcher har Oskarshamn nu tolv poäng och Hanhals har nio poäng.

Lagen möts på nytt i Kungsbacka Ishall den 18 november.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 11 oktober. Då möter Oskarshamn Tingsryd J20 i Dackehallen 13.10. Hanhals tar sig an Karlskrona borta 12.00.

Oskarshamn–Hanhals 5–2 (2–1, 2–1, 1–0)

U20 region syd herr, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (5.54) Isak Öman (Oskar Höglander), 2–0 (10.45) Viggo Söderberg (Daniel Rödnes, Albin Larsson), 2–1 (16.48) Hugo Samuelsson (Love Klaveskjöld, Philip Ryttinger).

Andra perioden: 3–1 (24.03) Alex Ljung (Linus Levin, Mio Svanberg), 4–1 (27.15) Andre Franz (Theo Dahl, Albin Larsson), 4–2 (33.24) Love Klaveskjöld (Axel Wennerö, Hugo Samuelsson).

Tredje perioden: 5–2 (53.08) Melker Vidsäter (Viggo Söderberg).

Nästa match:

Oskarshamn: Tingsryds AIF Utv, borta, 11 oktober

Hanhals: Karlskrona HK, borta, 11 oktober