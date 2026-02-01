Hemmasegern mot Boden förlänger sviten för Ö-vik Hockey J20

Seger för Ö-vik Hockey J20 med 4–1 mot Boden

Ö-vik Hockey J20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alvin Kavenstrand avgjorde för Ö-vik Hockey J20

Ö-vik Hockey J20 fortsätter starkt i U20 region norr topp 8 herr. När laget mötte Boden på hemmaplan i Husumhallen på söndagen kom ännu en seger. Laget vann med 4–1 (1–1, 2–0, 1–0). I och med detta har Ö-vik Hockey J20 fyra segrar i rad.

Sundsvall U20 nästa för Ö-vik Hockey J20

Boden tog ledningen efter 13 minuter genom Pijus Pranskevicius efter förarbete av Elias Eklund. Ö-vik Hockey J20 kvitterade genom Johannes Andersson assisterad av Nils Byström och Rasmus Sjöqvist efter 15.08.

Ö-vik Hockey J20 gjorde också 2–1 efter 4.32 i andra perioden när Alvin Kavenstrand fick träff framspelad av Sigge Forslund. Peter Granström gjorde dessutom 3–1 efter 16.27 på pass av Olle Andersson.

17.20 in i tredje perioden slog Viktor Larsson till på pass av Wilhelm Pellny och ökade ledningen.

Med fyra omgångar kvar är Ö-vik Hockey J20 på andra plats i tabellen medan Boden är på sjätte plats. Ett fint lyft i tabellen för Ö-vik Hockey J20 som så sent som den 17 januari låg på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Örnsköldsvik med 4–3.

I nästa match möter Ö-vik Hockey J20 Sundsvall U20 borta och Boden möter Clemensnäs hemma. Båda matcherna spelas onsdag 4 februari 19.30.

Ö-vik Hockey J20–Boden 4–1 (1–1, 2–0, 1–0)

U20 region norr topp 8 herr, Husumhallen

Första perioden: 0–1 (13.43) Pijus Pranskevicius (Elias Eklund), 1–1 (15.08) Johannes Andersson (Nils Byström, Rasmus Sjöqvist).

Andra perioden: 2–1 (24.32) Alvin Kavenstrand (Sigge Forslund), 3–1 (36.27) Peter Granström (Olle Andersson).

Tredje perioden: 4–1 (57.20) Viktor Larsson (Wilhelm Pellny).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ö-vik Hockey J20: 4-0-1

Boden: 1-0-4

Nästa match:

Ö-vik Hockey J20: IF Sundsvall J20, borta, 4 februari 19.30

Boden: Clemensnäs HC, hemma, 4 februari 19.30