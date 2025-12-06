Helsingborg vann mot Olofström efter Linus Leanderssons två mål
Följ HockeySverige på
Google news
- Helsingborg vann med 6–2 mot Olofström
- Linus Leandersson tvåmålsskytt för Helsingborg
- Milton Karlsson avgjorde för Helsingborg
Det blev Helsingborg som gick segrande ur mötet med Olofström i U20 region syd herr på hemmaplan, med 6–2 (3–0, 2–2, 1–0).
I och med detta har Olofström fyra förluster i rad.
Linus Leandersson tvåmålsskytt för Helsingborg
Helsingborg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.
Efter 2.35 i andra perioden ökade Helsingborg på till 4–0 genom Eric Dunér.
Olofström reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Gustav Reinert och Gustav Reinert i andra perioden.
Helsingborg ökade ledningen till 5–2, på nytt genom Linus Leandersson efter 18.06.
8.18 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Erik Sjöström framspelad av Viggo Stein och Adrian Sonesson och ökade ledningen. 6–2-målet blev matchens sista.
Helsingborgs Joel Mårtensson stod för ett mål och två assists.
Helsingborg har tre segrar och två förluster och 21–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har en vinst och fyra förluster och 8–18 i målskillnad.
Med två omgångar kvar är Helsingborg på tredje plats i tabellen medan Olofström är på elfte plats.
När lagen möttes senast vann Helsingborg HC Ungdom med 4–3 efter förlängning .
Nästa motstånd för Helsingborg är Hanhals. Olofström tar sig an Borås hemma. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 19.30.
Helsingborg–Olofström 6–2 (3–0, 2–2, 1–0)
U20 region syd herr, Olympiarinken
Första perioden: 1–0 (6.35) Joel Mårtensson (Zack Sjöö, Milton Karlsson), 2–0 (12.23) Linus Leandersson (Joel Mårtensson, Arvid Berlin), 3–0 (16.45) Milton Karlsson (Milton Hållström).
Andra perioden: 4–0 (22.35) Eric Dunér (Milton Hållström, William Holmberg), 4–1 (33.05) Gustav Reinert (Vilgot Hansen), 4–2 (35.33) Gustav Reinert (Noel Öfverman, Vilgot Hansen), 5–2 (38.06) Linus Leandersson (Joel Mårtensson).
Tredje perioden: 6–2 (48.18) Erik Sjöström (Viggo Stein, Adrian Sonesson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Helsingborg: 3-0-2
Olofström: 1-0-4
Nästa match:
Helsingborg: Hanhals IF, borta, 9 december
Olofström: Borås HC, hemma, 9 december
Den här artikeln handlar om: