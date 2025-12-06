Helsingborg vann mot Olofström efter Linus Leanderssons två mål

Helsingborg vann med 6–2 mot Olofström

Linus Leandersson tvåmålsskytt för Helsingborg

Milton Karlsson avgjorde för Helsingborg

Det blev Helsingborg som gick segrande ur mötet med Olofström i U20 region syd herr på hemmaplan, med 6–2 (3–0, 2–2, 1–0).

I och med detta har Olofström fyra förluster i rad.

Linus Leandersson tvåmålsskytt för Helsingborg

Helsingborg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 2.35 i andra perioden ökade Helsingborg på till 4–0 genom Eric Dunér.

Olofström reducerade dock till både 4–1 och 4–2 genom Gustav Reinert och Gustav Reinert i andra perioden.

Helsingborg ökade ledningen till 5–2, på nytt genom Linus Leandersson efter 18.06.

8.18 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Erik Sjöström framspelad av Viggo Stein och Adrian Sonesson och ökade ledningen. 6–2-målet blev matchens sista.

Helsingborgs Joel Mårtensson stod för ett mål och två assists.

Helsingborg har tre segrar och två förluster och 21–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Olofström har en vinst och fyra förluster och 8–18 i målskillnad.

Med två omgångar kvar är Helsingborg på tredje plats i tabellen medan Olofström är på elfte plats.

När lagen möttes senast vann Helsingborg HC Ungdom med 4–3 efter förlängning .

Nästa motstånd för Helsingborg är Hanhals. Olofström tar sig an Borås hemma. Båda matcherna spelas tisdag 9 december 19.30.

Helsingborg–Olofström 6–2 (3–0, 2–2, 1–0)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (6.35) Joel Mårtensson (Zack Sjöö, Milton Karlsson), 2–0 (12.23) Linus Leandersson (Joel Mårtensson, Arvid Berlin), 3–0 (16.45) Milton Karlsson (Milton Hållström).

Andra perioden: 4–0 (22.35) Eric Dunér (Milton Hållström, William Holmberg), 4–1 (33.05) Gustav Reinert (Vilgot Hansen), 4–2 (35.33) Gustav Reinert (Noel Öfverman, Vilgot Hansen), 5–2 (38.06) Linus Leandersson (Joel Mårtensson).

Tredje perioden: 6–2 (48.18) Erik Sjöström (Viggo Stein, Adrian Sonesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 3-0-2

Olofström: 1-0-4

Nästa match:

Helsingborg: Hanhals IF, borta, 9 december

Olofström: Borås HC, hemma, 9 december