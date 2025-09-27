Helsingborg vann – efter hattrick av Otto Dahlkvist

Seger för Helsingborg med 4–1 mot Borås

Otto Dahlkvist gjorde tre mål för Helsingborg

Oscar Kjessler avgjorde för Helsingborg

Otto Dahlkvist gjorde tre mål när Helsingborg segrade borta mot Borås i U20 region syd herr. Till slut blev det 4–1 (1–1, 2–0, 1–0).

Otto Dahlkvist tremålsskytt för Helsingborg

Första perioden var jämn. Borås inledde bäst och tog ledningen genom Anton Siedberg efter 10.39, men Helsingborg kvitterade genom Otto Dahlkvist efter 15.14. I andra perioden var det Helsingborg som var starkast och gick från 1–1 till 1–3 genom två snabba mål i mitten av perioden av Oscar Kjessler och Otto Dahlkvist. 16.56 in i tredje perioden slog Otto Dahlkvist till återigen och ökade ledningen.

Otto Dahlkvist gjorde tre mål för Helsingborg och Milton Hållström hade tre assists.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Borås med 4–0.

Lagen möts på nytt i Olympiarinken den 8 november.

Nästa motstånd för Borås är Tingsryd J20. Helsingborg tar sig an Jonstorp hemma. Båda matcherna spelas tisdag 30 september 19.15.

Borås–Helsingborg 1–4 (1–1, 0–2, 0–1)

U20 region syd herr, Borås Ishall

Första perioden: 1–0 (10.39) Anton Siedberg (Oliwer Westerling, Marcus Gustafsson), 1–1 (15.14) Otto Dahlkvist (Milton Hållström, Linus Leandersson).

Andra perioden: 1–2 (29.56) Oscar Kjessler (Linus Leandersson, Milton Hållström), 1–3 (31.53) Otto Dahlkvist (Milton Hållström, Oscar Kjessler).

Tredje perioden: 1–4 (56.56) Otto Dahlkvist.

Nästa match:

Borås: Tingsryds AIF Utv, borta, 30 september

Helsingborg: Jonstorps IF IshF, hemma, 30 september