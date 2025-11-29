Helsingborg utklassade Kungälv – seger med 7–1

Helsingborg vann med 7–1 mot Kungälv

Milton Hållström avgjorde för Helsingborg

Andra raka segern för Helsingborg

Helsingborg spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Kungälv i U20 region syd herr med hela 7–1 (1–0, 3–0, 3–1).

IF Troja-Ljungby nästa för Helsingborg

Felix Unger gjorde 1–0 till Helsingborg efter 17 minuter efter förarbete från Isak Paerremand.

Även i andra perioden var Helsingborg starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Milton Hållström och ett mål av Eric Dunér.

Helsingborg tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.00 genom Linus Leandersson och gick upp till 0–6 innan Kungälv svarade.

Segern skrevs till slut till 1–7 för Helsingborg.

Felix Unger gjorde två mål för Helsingborg och spelade dessutom fram till tre mål och Linus Leandersson stod för tre poäng, varav två mål.

Med fyra omgångar kvar är Kungälv sist i serien medan Helsingborg är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Helsingborg HC Ungdom med 6–2.

På tisdag 2 december 19.15 spelar Kungälv borta mot Tingsryd J20 och Helsingborg hemma mot IF Troja-Ljungby.

Kungälv–Helsingborg 1–7 (0–1, 0–3, 1–3)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 0–1 (17.32) Felix Unger (Isak Paerremand).

Andra perioden: 0–2 (28.50) Milton Hållström (Lion Aho, Eric Dunér), 0–3 (39.15) Eric Dunér (Linus Leandersson, Felix Unger), 0–4 (39.54) Milton Hållström.

Tredje perioden: 0–5 (41.00) Linus Leandersson (Felix Unger, Conrad Svensson), 0–6 (44.01) Felix Unger (Joel Mårtensson, Milton Karlsson), 1–6 (54.36) Theo Algerin (Ebbe Uller, Elias Andersson), 1–7 (58.46) Linus Leandersson (Viktor Hylén, Felix Unger).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 0-0-5

Helsingborg: 3-0-2

Nästa match:

Kungälv: Tingsryds AIF Utv, borta, 2 december

Helsingborg: IF Troja-Ljungby, hemma, 2 december