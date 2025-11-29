Helsingborg utklassade Kungälv – seger med 7–1
Följ HockeySverige på
Google news
- Helsingborg vann med 7–1 mot Kungälv
- Milton Hållström avgjorde för Helsingborg
- Andra raka segern för Helsingborg
Helsingborg spelade riktigt bra när laget vann på bortaplan mot Kungälv i U20 region syd herr med hela 7–1 (1–0, 3–0, 3–1).
IF Troja-Ljungby nästa för Helsingborg
Felix Unger gjorde 1–0 till Helsingborg efter 17 minuter efter förarbete från Isak Paerremand.
Även i andra perioden var Helsingborg starkast och gick från 0–1 till 0–4 genom två mål av Milton Hållström och ett mål av Eric Dunér.
Helsingborg tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.00 genom Linus Leandersson och gick upp till 0–6 innan Kungälv svarade.
Segern skrevs till slut till 1–7 för Helsingborg.
Felix Unger gjorde två mål för Helsingborg och spelade dessutom fram till tre mål och Linus Leandersson stod för tre poäng, varav två mål.
Med fyra omgångar kvar är Kungälv sist i serien medan Helsingborg är på tredje plats.
När lagen möttes senast vann Helsingborg HC Ungdom med 6–2.
På tisdag 2 december 19.15 spelar Kungälv borta mot Tingsryd J20 och Helsingborg hemma mot IF Troja-Ljungby.
Kungälv–Helsingborg 1–7 (0–1, 0–3, 1–3)
U20 region syd herr, Oasen
Första perioden: 0–1 (17.32) Felix Unger (Isak Paerremand).
Andra perioden: 0–2 (28.50) Milton Hållström (Lion Aho, Eric Dunér), 0–3 (39.15) Eric Dunér (Linus Leandersson, Felix Unger), 0–4 (39.54) Milton Hållström.
Tredje perioden: 0–5 (41.00) Linus Leandersson (Felix Unger, Conrad Svensson), 0–6 (44.01) Felix Unger (Joel Mårtensson, Milton Karlsson), 1–6 (54.36) Theo Algerin (Ebbe Uller, Elias Andersson), 1–7 (58.46) Linus Leandersson (Viktor Hylén, Felix Unger).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kungälv: 0-0-5
Helsingborg: 3-0-2
Nästa match:
Kungälv: Tingsryds AIF Utv, borta, 2 december
Helsingborg: IF Troja-Ljungby, hemma, 2 december
Den här artikeln handlar om: