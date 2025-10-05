Helsingborg utklassade KRIF Hockey J18 – seger med 10–0

Helsingborg vann med 10–0 mot KRIF Hockey J18

Noah Roos gjorde två mål för Helsingborg

Marius Decierdo avgjorde för Helsingborg

Helsingborg spelade riktigt bra när laget vann på hemmaplan mot KRIF Hockey J18 i U18 division 1 syd C herr med hela 10–0 (4–0, 2–0, 4–0).

– Skönt att starta serien på bästa sätt. Hållen nolla och bra utdelning i special teams, kommenterade Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg efter matchen.

Helsingborgs Noah Roos tvåmålsskytt

Helsingborg stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Även i andra perioden var det Helsingborg som dominerade och gick från 4–0 till 6–0 genom mål av Erik Allard och Noah Roos. Helsingborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Isak Paerremand, Ludvig Hylén, Felix Data och Emil Ylvén.

Jakob Haraldsson gjorde ett mål för Helsingborg och tre målgivande passningar, Marius Decierdo stod för ett mål och två assists, Isak Paerremand gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, Noah Roos gjorde två mål och ett målgivande pass, Ludvig Hylén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Felix Data gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Helsingborg vann senast lagen möttes med 6–1 i Olympiarinken.

Den 9 november tar lagen sig an varandra igen, då i Soft Center Arena.

Söndag 12 oktober möter Helsingborg Nybro Vikings borta 14.00 och KRIF Hockey J18 möter Limhamn hemma 12.00.

Helsingborg–KRIF Hockey J18 10–0 (4–0, 2–0, 4–0)

U18 division 1 syd C herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (1.44) Marius Decierdo (Adrian Sonesson, Isak Paerremand), 2–0 (10.51) Noah Roos (Marius Decierdo, Isak Paerremand), 3–0 (14.12) Ludde Nielsen, 4–0 (17.09) Jakob Haraldsson (Ludvig Hylén, Felix Data).

Andra perioden: 5–0 (25.54) Erik Allard (Wilmer Nennebrandt), 6–0 (35.15) Noah Roos (Wiggo Holm, Jakob Haraldsson).

Tredje perioden: 7–0 (43.31) Felix Data (Adrian Sonesson, Noah Roos), 8–0 (49.12) Emil Ylvén (Wiggo Holm, Ludvig Hylén), 9–0 (52.02) Ludvig Hylén (Felix Data, Jakob Haraldsson), 10–0 (57.40) Isak Paerremand (Jakob Haraldsson, Marius Decierdo).

Nästa match:

Helsingborg: Nybro Vikings IF, borta, 12 oktober

KRIF Hockey J18: Limhamn HK, hemma, 12 oktober