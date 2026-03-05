Klar seger för Helsingborg mot Tranås J18

Helsingborg segrade – 7–2 mot Tranås J18

Erik Allard matchvinnare för Helsingborg

Andra raka segern för Helsingborg

Helsingborg vann klart när laget mötte Tranås J18 på hemmaplan i U18 regional syd vår. Slutresultatet blev hela 7–2 (3–1, 2–1, 2–0).

Helsingborg–Tranås J18 – mål för mål

Helsingborg tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 7.50 genom Marius Decierdo och gick upp till 2–0. Tranås J18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Helsingborg dock ryckt åt sig ledningen med 3–1.

Tranås J18 reducerade dock till 3–2 genom Leo Andersson tidigt i andra perioden av perioden.

Helsingborg gjorde dock två mål och gick från 3–2 till 5–2, målen av Marius Decierdo och Erik Allard.

13.54 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Felix Data på pass av Richárd Orgoványi och Adrian Sonesson och ökade ledningen. Efter 14.54 nätade Emil Ylvén framspelad av Alexander Bergman och William Holmberg och ökade ledningen för Helsingborg. Det fastställde slutresultatet till 7–2.

Helsingborgs Marius Decierdo stod för två mål och ett assist.

Helsingborg har två segrar och tre förluster och 15–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Tranås J18 har fem förluster och 10–37 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Helsingborg på sjätte plats i tabellen medan Tranås J18 är på tionde plats.

När lagen möttes senast vann Helsingborg med 6–2.

Söndag 8 mars möter Helsingborg Mariestad borta 12.00 och Tranås J18 möter Tingsryd hemma 14.00.

Helsingborg–Tranås J18 7–2 (3–1, 2–1, 2–0)

U18 regional syd vår, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (7.50) Marius Decierdo (William Holmberg), 2–0 (11.24) Richárd Orgoványi (Marius Decierdo, Jakob Haraldsson), 2–1 (16.00) Vincent Sjöö-Laisio (Rasmus Argus Lago), 3–1 (16.40) Erik Allard (Ludde Nielsen).

Andra perioden: 3–2 (21.38) Leo Andersson (Vincent Sjöö-Laisio, Sigge Linge), 4–2 (30.42) Marius Decierdo, 5–2 (39.54) Erik Allard (Ludde Nielsen, Isac Smyth).

Tredje perioden: 6–2 (53.54) Felix Data (Richárd Orgoványi, Adrian Sonesson), 7–2 (54.54) Emil Ylvén (Alexander Bergman, William Holmberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 2-1-2

Tranås J18: 0-0-5

Nästa match:

Helsingborg: Mariestads BoIS HC, borta, 8 mars 12.00

Tranås J18: Tingsryds AIF, hemma, 8 mars 14.00