Helsingborg tog hem segern mot Jonstorp
- Helsingborg segrade – 4–1 mot Jonstorp
- Viggo Stein avgjorde för Helsingborg
- Jonstorps andra raka förlust
Helsingborg vann i förkval inför kval till J20 nationell herr med 4–1 (1–0, 3–1, 0–0) borta mot Jonstorp.
Jonstorp–Helsingborg – mål för mål
Milton Karlsson gav gästande Helsingborg ledningen efter 16 minuters spel assisterad av Linus Leandersson och Arvid Berlin.
Helsingborg tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 0.32 genom Viggo Stein och gick upp till 0–3 innan Jonstorp svarade.
I periodpausen hade Helsingborg ledningen med 1–4.
I tredje perioden höll Helsingborg i sin 4–1-ledning och vann.
Helsingborg tog hem lagens senaste möte med 2–1 i Olympiarinken.
Jonstorp–Helsingborg 1–4 (0–1, 1–3, 0–0)
Förkval inför kval till J20 nationell herr, Be-Ge Hockey Center
Första perioden: 0–1 (16.40) Milton Karlsson (Linus Leandersson, Arvid Berlin).
Andra perioden: 0–2 (20.32) Viggo Stein (Conrad Svensson, Linus Leandersson), 0–3 (27.19) Conrad Svensson (Marius Decierdo, Richárd Orgoványi), 1–3 (31.41) Eric Stjärnborg (Sam Holmberg, Eric Ejlertsson), 1–4 (34.18) Felix Unger (Milton Karlsson, Milton Hållström).
