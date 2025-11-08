Helsingborg tog ännu en seger – 4–1 mot Borås

Helsingborg-seger med 4–1 mot Borås

Helsingborgs femte seger på de senaste sex matcherna

Milton Hållström matchvinnare för Helsingborg

4–1 (2–1, 0–0, 2–0) blev resultatet när Helsingborg och Borås möttes i Olympiarinken på lördagen. I och med detta har Helsingborg fyra raka segrar i U20 region syd herr.

Jonstorp nästa för Helsingborg

Borås tog ledningen i första perioden genom Elia Wicky.

Milton Hållström och Conrad Svensson såg till att Helsingborg vände till ledning med 2–1.

Andra perioden blev mållös. Helsingborg startade tredje perioden bäst och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Milton Karlsson och Eric Dunér och avgjorde matchen.

När lagen möttes senast vann Helsingborg HC Ungdom med 4–1.

Tisdag 11 november 19.30 möter Helsingborg Jonstorp borta i Jonstorps Ishall medan Borås spelar hemma mot Tingsryd J20.

Helsingborg–Borås 4–1 (2–1, 0–0, 2–0)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 0–1 (8.06) Elia Wicky (Max Argus, Jakob Leinonen), 1–1 (11.29) Conrad Svensson (Viggo Stein), 2–1 (15.35) Milton Hållström (Milton Karlsson, Arvid Berlin).

Tredje perioden: 3–1 (45.16) Milton Karlsson (Milton Hållström, Arvid Berlin), 4–1 (50.18) Eric Dunér (Lion Aho).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 4-1-0

Borås: 1-0-4

Nästa match:

Helsingborg: Jonstorps IF IshF, borta, 11 november

Borås: Tingsryds AIF Utv, hemma, 11 november