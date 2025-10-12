Helsingborg starkast – avgjorde i förlängningen mot Nybro Vikings

Helsingborg vann med 3–2 efter förlängning

Marius Decierdo matchvinnare för Helsingborg

Andra raka segern för Helsingborg

Det blev en riktigt tajt match när Nybro Vikings tog emot Helsingborg i U18 division 1 syd C herr. Matchen avgjordes först i förlängningen där bortalaget var starkast och segerresultatet blev 3–2 (0–2, 1–0, 1–0, 1–0). Stor matchhjälte i förlängningen blev Marius Decierdo som stod för det avgörande målet.

– Jämn match mot ett bra lag. Vi kommer inte upp i den nivå som vi behöver för att ta tre poäng men vi krigar hela vägen in och tar en poäng, tyckte Nybro Vikings tränare Andreas Holfelt, efter matchen.

Helsingborgs huvudtränare Alfred Panelin-Borg kommenterade matchen:

– Vi möter ett bra lag idag. Nybro spelar med fart och det var vi inte riktigt med på i första perioden. Starkt av oss att komma tillbaka och till slut vinna. Denna typen av segrar som bygger karaktär.

Helsingborg har startat med två raka segrar, efter 10–0 mot KRIF Hockey J18 i premiären.

Nybro Vikings–Helsingborg – mål för mål

Nybro Vikings tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Efter 19.32 i andra perioden nätade Isak Paerremand på pass av Jakob Haraldsson och Marius Decierdo och reducerade åt Helsingborg. 7.21 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Felix Data framspelad av Felix Holgersson och William Holmberg och kvitterade. Matchvinnare för bortalaget Helsingborg 4.45 in i förlängningen blev Marius Decierdo med det avgörande förlängningsmålet.

Den 16 november möts lagen återigen, då i Olympiarinken.

I nästa omgång har Nybro Vikings Limhamn hemma i Liljas Arena, söndag 19 oktober 14.00. Helsingborg spelar borta mot Limhamn torsdag 16 oktober 18.45.

Nybro Vikings–Helsingborg 2–3 (2–0, 0–1, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd C herr, Liljas Arena

Första perioden: 1–0 (4.23) Lucas Törnqvist (Casper Forsberg), 2–0 (16.54) Joel Falck (Måns Holgersson, Max Zettervall).

Andra perioden: 2–1 (39.32) Isak Paerremand (Jakob Haraldsson, Marius Decierdo).

Tredje perioden: 2–2 (47.21) Felix Data (Felix Holgersson, William Holmberg).

Förlängning: 2–3 (64.45) Marius Decierdo (Isak Paerremand, Adrian Sonesson).

Nästa match:

Nybro Vikings: Limhamn HK, hemma, 19 oktober

Helsingborg: Limhamn HK, borta, 16 oktober