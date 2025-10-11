Helsingborg gjorde tre mål i tredje perioden – vann stort mot Bäcken

Seger för Helsingborg med 7–2 mot Bäcken

Felix Unger med tre mål för Helsingborg

Bäckens andra raka förlust

Bortalaget Bäcken var fortfarande med i matchen mot Helsingborg inför tredje perioden. Men där fick Helsingborg rejäl utdelning. Till slut blev det hela 7–2 (1–0, 3–2, 3–0) i matchen i U20 region syd herr.

Helsingborgs Felix Unger tremålsskytt

Helsingborg tog ledningen efter nio minuter genom Isak Paerremand på pass av Arvid Berlin och Milton Hållström. Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Helsingborg fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–2. Målen i sista perioden gjordes av Felix Unger, som gjorde två mål, och Linus Leandersson.

Felix Unger gjorde tre mål för Helsingborg och spelade dessutom fram till ett mål och Linus Leandersson stod för ett mål och två assists.

Helsingborg har tre segrar och två förluster och 17–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bäcken har två vinster och tre förluster och 17–23 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet fjärde plats i tabellen. Bäcken är på nionde plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 22 november i Marconihallen.

Tisdag 14 oktober möter Helsingborg Halmstad HF borta 19.20 och Bäcken möter Tingsryd J20 hemma 19.30.

Helsingborg–Bäcken 7–2 (1–0, 3–2, 3–0)

U20 region syd herr, Olympiarinken

Första perioden: 1–0 (9.54) Isak Paerremand (Arvid Berlin, Milton Hållström).

Andra perioden: 2–0 (24.56) Eric Dunér (Lion Aho, Linus Leandersson), 2–1 (30.06) Melker Gyllenspetz Munro (Hampus Dalblad), 3–1 (35.28) Felix Unger (Arvid Berlin, Oscar Kjessler), 4–1 (35.52) Joel Mårtensson (Linus Leandersson, Felix Unger), 4–2 (38.26) Hampus Dalblad (Theodore Bladhammar, Kevin Grahn Olsson).

Tredje perioden: 5–2 (42.05) Linus Leandersson (Oscar Kjessler, Milton Hållström), 6–2 (47.44) Felix Unger (Milton Karlsson, Viktor Andersson), 7–2 (58.11) Felix Unger (Lion Aho).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Helsingborg: 3-0-2

Bäcken: 2-0-3

Nästa match:

Helsingborg: Halmstad Hammers HC, borta, 14 oktober

Bäcken: Tingsryds AIF Utv, hemma, 14 oktober