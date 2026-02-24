Seger för Helsingborg mot IF Troja-Ljungby på bortaplan

Helsingborg vann med 3–1 mot IF Troja-Ljungby

Milton Karlsson avgjorde för Helsingborg

Jaidy Van Mourik nätade för IF Troja-Ljungby

Helsingborg segrade mot IF Troja-Ljungby på bortaplan i första matchen i U20 Playoff till regional förkvalserie till kval till J20 Nationell herr. 1–3 (0–2, 0–0, 1–1) slutade matchen på tisdagen.

Inför matchen hade Helsingborg åtta raka förluster mot IF Troja-Ljungby.

IF Troja-Ljungby–Helsingborg – mål för mål

Isak Paerremand gjorde 1–0 till Helsingborg efter 11.51 på pass av Conrad Svensson. 0–2 kom efter 18.55 när Milton Karlsson slog till efter pass från Milton Hållström.

Andra perioden blev mållös.

7.16 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Conrad Svensson framspelad av Marius Decierdo och ökade ledningen. 17.02 in i perioden fick Jaidy Van Mourik utdelning på pass av Nils Håkansson och Paul Johannson och reducerade. Mer än så blev det dock inte för IF Troja-Ljungby.

IF Troja-Ljungby tog hem lagens senaste möte med 6–3 i Olympiarinken.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har IF Troja-Ljungby vunnit.

Lördag 28 februari 14.00 möts lagen igen.

IF Troja-Ljungby–Helsingborg 1–3 (0–2, 0–0, 1–1)

U20 Playoff till regional förkvalserie till kval till J20 Nationell herr

Första perioden: 0–1 (11.51) Isak Paerremand (Conrad Svensson), 0–2 (18.55) Milton Karlsson (Milton Hållström).

Tredje perioden: 0–3 (47.16) Conrad Svensson (Marius Decierdo), 1–3 (57.02) Jaidy Van Mourik (Nils Håkansson, Paul Johannson).

Nästa match:

IF Troja-Ljungby: Helsingborg HC Ungdom, borta, 28 februari 14.00

Helsingborg: IF Troja-Ljungby, hemma, 28 februari 14.00