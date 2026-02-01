Helge Karlsson låg bakom segern för Grästorp/Sörhaga Alingsås mot Mölndal

Grästorp/Sörhaga Alingsås vann med 4–2 mot Mölndal

Helge Karlsson med tre mål för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Grästorp/Sörhaga Alingsås nu femte, Mölndal på fjärde plats

Ett hattrick stod Grästorp/Sörhaga Alingsås Helge Karlsson för i matchen mot Mölndal i U18 division 1 syd A vår. Grästorp/Sörhaga Alingsås vann på hemmaplan med 4–2 (1–0, 1–2, 2–0).

Helge Karlsson med tre mål för Grästorp/Sörhaga Alingsås

Grästorp/Sörhaga Alingsås började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara tolv sekunder slog Ludvig Niska till på pass av Max Olsson och Helge Karlsson.

Grästorp/Sörhaga Alingsås utökade ledningen genom Helge Karlsson efter 34 sekunder i andra perioden.

Mölndal reducerade och kvitterade till 2–2 genom Wilton Hägglund och Maurice Tschanz.

Redan efter 2.59 i tredje perioden tog Grästorp/Sörhaga Alingsås ledningen återigen genom Helge Karlsson efter pass från Ludvig Niska. 5.08 in i tredje perioden satte Helge Karlsson pucken på nytt på pass av Viggo Bratland och Max Olsson och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Helge Karlsson gjorde tre mål för Grästorp/Sörhaga Alingsås och spelade dessutom fram till ett mål och Max Olsson hade tre assists.

Grästorp/Sörhaga Alingsås stannar därmed på femte plats och Mölndal på fjärde plats i tabellen. Ett fint lyft i tabellen för Mölndal som så sent som den 10 januari låg på åttonde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 8 mars i Åby Ishall.

I nästa match, söndag 8 februari möter Grästorp/Sörhaga Alingsås Kållered SK U18 borta i Kållereds Ishall 12.30 medan Mölndal spelar hemma mot Bäcken 17.25.

Grästorp/Sörhaga Alingsås–Mölndal 4–2 (1–0, 1–2, 2–0)

U18 division 1 syd A vår, Åse & Viste Arena

Första perioden: 1–0 (0.12) Ludvig Niska (Max Olsson, Helge Karlsson).

Andra perioden: 2–0 (20.34) Helge Karlsson (Max Olsson), 2–1 (25.05) Wilton Hägglund (Emanuel Rosello, Maximillian Finnström), 2–2 (32.46) Maurice Tschanz (Maximillian Finnström).

Tredje perioden: 3–2 (42.59) Helge Karlsson (Ludvig Niska), 4–2 (45.08) Helge Karlsson (Viggo Bratland, Max Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grästorp/Sörhaga Alingsås: 2-1-2

Mölndal: 4-0-1

Nästa match:

Grästorp/Sörhaga Alingsås: Kållered SK, borta, 8 februari 12.30

Mölndal: Bäcken HC, hemma, 8 februari 17.25