William Schäder låg bakom segern för Sunderby mot Boden

Sunderby segrade – 5–3 mot Boden

Sunderbys William Schäder tremålsskytt

Sunderbys tredje seger för säsongen

Ett hattrick stod Sunderbys William Schäder för i matchen mot Boden i U20 region norr topp 8 herr. Sunderby vann på hemmaplan med 5–3 (0–0, 2–2, 3–1).

Sunderby hade förlorat de senaste fyra mötena mot Boden inför dagens möte.

William Schäder med tre mål för Sunderby

Första perioden blev mållös.

Hugo Östberg gjorde 1–0 till Boden 6.02 in i andra perioden efter förarbete av Froste Öhman och Kasper Johansson. Efter 11.04 i andra perioden nätade Froste Öhman framspelad av Ludvig Jonsson och gjorde 0–2. Sunderbys Lukas Allström gjorde 1–2 efter 12.18 på pass av Alve Mikaelsson och William Schäder. Filip Nilsson gjorde dessutom 2–2 efter 19.09 framspelad av Alve Mikaelsson och William Schäder.

6.06 in i tredje perioden slog William Schäder till på pass av Lukas Allström och Viggo Karlsson – Wågström och gav laget ledningen. 8.05 in i perioden nätade Bodens Kasper Johansson framspelad av Ludvig Jonsson och kvitterade. Efter 10.00 slog William Schäder till på nytt framspelad av Joel Nordmark och Tobias Wredendal och gav Sunderby ledningen. Efter 17.20 nätade William Schäder återigen på pass av Albin Landström och ökade ledningen för Sunderby. 5–3-målet blev matchens sista.

William Schäder gjorde tre mål för Sunderby och två målgivande passningar.

Med två omgångar kvar är Sunderby på sjunde plats i tabellen medan Boden är på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Sunderby och Boden den här säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Bodens HF vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 februari. Då möter Sunderby Ö-vik Hockey J20 i Skyttishallen 16.00. Boden tar sig an Sundsvall U20 hemma 18.30.

Sunderby–Boden 5–3 (0–0, 2–2, 3–1)

U20 region norr topp 8 herr, Sunderby Ishall

Andra perioden: 0–1 (26.02) Hugo Östberg (Froste Öhman, Kasper Johansson), 0–2 (31.04) Froste Öhman (Ludvig Jonsson), 1–2 (32.18) Lukas Allström (Alve Mikaelsson, William Schäder), 2–2 (39.09) Filip Nilsson (Alve Mikaelsson, William Schäder).

Tredje perioden: 3–2 (46.06) William Schäder (Lukas Allström, Viggo Karlsson – Wågström), 3–3 (48.05) Kasper Johansson (Ludvig Jonsson), 4–3 (50.00) William Schäder (Joel Nordmark, Tobias Wredendal), 5–3 (57.20) William Schäder (Albin Landström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sunderby: 2-0-3

Boden: 2-0-3

Nästa match:

Sunderby: Örnsköldsvik HF, borta, 14 februari 16.00

Boden: IF Sundsvall J20, hemma, 14 februari 18.30