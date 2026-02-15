Tranås J18 vann – efter hattrick av Vincent Sjöö-Laisio

Tranås J18-seger med 5–2 mot Olofström

Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio tremålsskytt

Leo Andersson matchvinnare för Tranås J18

Vincent Sjöö-Laisio gjorde tre mål när Tranås J18 segrade hemma mot Olofström i U18 regional syd vår. Till slut blev det 5–2 (0–2, 3–0, 2–0).

Olofströms assisterande tränare Joel Körkkö:

– Helt okej första period, andra och tredje tappar vi nästan allt.

I lagens senaste möte såg det annorlunda ut, då vann Olofström med hela 8–3.

Hjalmar Häggblad gjorde 1–0 till Olofström efter 5.54. Efter 10.20 ökade också ledningen när laget gjorde 0–2 när Eskil Häggblad slog till på passning från Troy Leppälä och Yehor Polishchuk.

Tranås J18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–2 till ledning med 3–2.

13.33 in i tredje perioden nätade Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio på nytt framspelad av Elias Lindén och ökade ledningen. Tranås J18 punkterade matchen med ett 5–2-mål med 1.36 kvar att spela återigen genom Vincent Sjöö-Laisio efter förarbete från Leo Andersson och Gustav Roth.

Tranås J18:s Vincent Sjöö-Laisio gjorde tre mål och Leo Andersson stod för ett mål och två assists.

Båda lagen har nu två segrar och tre förluster på de senaste fem matcherna, Tranås J18 med 14–21 och Olofström med 13–14 i målskillnad.

Det här betyder att Tranås J18 ligger kvar på tionde och sista plats i tabellen och Olofström på sjunde plats.

Torsdag 19 februari 19.30 spelar Tranås J18 borta mot Vita Hästen. Olofström möter Borås borta i Borås Ishall tisdag 17 februari 19.30.

Tranås J18–Olofström 5–2 (0–2, 3–0, 2–0)

U18 regional syd vår, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 0–1 (5.54) Hjalmar Häggblad, 0–2 (10.20) Eskil Häggblad (Troy Leppälä, Yehor Polishchuk).

Andra perioden: 1–2 (20.39) Jack Björk (Leo Andersson), 2–2 (26.35) Vincent Sjöö-Laisio (Elliott Svensson), 3–2 (32.23) Leo Andersson (Elias Holmberg, Jack Björk).

Tredje perioden: 4–2 (53.33) Vincent Sjöö-Laisio (Elias Lindén), 5–2 (58.24) Vincent Sjöö-Laisio (Leo Andersson, Gustav Roth).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 2-0-3

Olofström: 2-0-3

Nästa match:

Tranås J18: HC Vita Hästen, borta, 19 februari 19.30

Olofström: Borås HC, borta, 17 februari 19.30