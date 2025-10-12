Hattrick av Vincent Sjöö-Laisio när Tranås J18 slog Gisla/Nittorp

Tranås J18 vann med 5–0 mot Gisla/Nittorp

Vincent Sjöö-Laisio gjorde tre mål för Tranås J18

Andra raka segern för Tranås J18

Vincent Sjöö-Laisio stod för ett hattrick när Tranås J18 besegrade Gisla/Nittorp på bortaplan i U18 division 1 syd B herr med 5–0 (1–0, 4–0, 0–0).

Tranås J18 har startat med två raka segrar, efter 7–2 mot Boro/Vetlanda J18 i premiären.

Vincent Sjöö-Laisio gjorde tre mål för Tranås J18

Tranås J18 tog ledningen efter 18.34 genom Vincent Sjöö-Laisio framspelad av Elias Lindén och Elliott Svensson. Tranås J18 startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–5 genom två mål av Vincent Sjöö-Laisio, ett mål av Elias Bodin och ett mål av Jack Björk. Tredje perioden blev mållös och Tranås J18 höll i sin 5–0-ledning och vann.

Vincent Sjöö-Laisio gjorde tre mål för Tranås J18.

Den 16 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Tranås Arena.

Torsdag 16 oktober möter Gisla/Nittorp Nässjö hemma 19.15 och Tranås J18 möter Västervik hemma 19.30.

Gisla/Nittorp–Tranås J18 0–5 (0–1, 0–4, 0–0)

U18 division 1 syd B herr, Gislerinken

Första perioden: 0–1 (18.34) Vincent Sjöö-Laisio (Elias Lindén, Elliott Svensson).

Andra perioden: 0–2 (20.09) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek, Gustav Roth), 0–3 (20.18) Vincent Sjöö-Laisio (Isac Ek), 0–4 (27.37) Elias Bodin (Wille Liljegren, Olle Gustafsson), 0–5 (28.18) Jack Björk (Ludvig Dahlgren).

Nästa match:

Gisla/Nittorp: Nässjö HC, hemma, 16 oktober

Tranås J18: Västerviks IK, hemma, 16 oktober