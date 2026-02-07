Hattrick av Rasmus Edin när SDE slog Hammarby J20

Seger för SDE med 5–2 mot Hammarby J20

SDE:s Rasmus Edin tremålsskytt

Femte segern för SDE

Rasmus Edin stod för ett hattrick när SDE besegrade Hammarby J20 på hemmaplan i U20 allettan östra med 5–2 (1–1, 3–1, 1–0).

Rasmus Edin gjorde tre mål för SDE

Pontus Dahlén gjorde 1–0 till SDE efter bara 3.25 efter förarbete av Martin Käck och William Jonsson Eidsheim. Hammarby J20 kvitterade när Rayyan Mohammed fick träff på passning från Lucas Soler Engvall och Axel Isén efter 17.10.

Hammarby J20 gjorde 1–2 genom Pierre Lindström efter 2.09 i andra perioden.

SDE vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–2 till 4–2 inom bara 5.38.

41 sekunder in i tredje perioden fick Martin Käck utdelning på pass av Rasmus Edin och Pontus Dahlén och ökade ledningen.

SDE:s Rasmus Edin stod för tre mål och ett assist, Pontus Dahlén gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål, William Jonsson Eidsheim hade tre assists och Martin Käck gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Med fyra omgångar kvar är SDE på sjätte plats i tabellen medan Hammarby J20 är på fjärde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann SDE med 3–2 efter förlängning .

SDE tar sig an Haninge Anchors i nästa match borta måndag 9 februari 19.40. Hammarby J20 möter samma dag 19.45 Järna hemma.

SDE–Hammarby J20 5–2 (1–1, 3–1, 1–0)

U20 allettan östra, Stockhagens Ishall

Första perioden: 1–0 (3.25) Pontus Dahlén (Martin Käck, William Jonsson Eidsheim), 1–1 (17.10) Rayyan Mohammed (Lucas Soler Engvall, Axel Isén).

Andra perioden: 1–2 (22.09) Pierre Lindström (Joel Sundqvist Bastos, Aeneas Viguier), 2–2 (28.39) Rasmus Edin (Pontus Dahlén), 3–2 (32.08) Rasmus Edin (Oliwer Subäck, William Jonsson Eidsheim), 4–2 (34.17) Rasmus Edin (Martin Käck, William Jonsson Eidsheim).

Tredje perioden: 5–2 (40.41) Martin Käck (Rasmus Edin, Pontus Dahlén).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

SDE: 3-0-2

Hammarby J20: 3-1-1

Nästa match:

SDE: Haninge Anchors HC, borta, 9 februari 19.40

Hammarby J20: Järna SK, hemma, 9 februari 19.45