Hattrick av Neo Vallin när Nyköpings SK 2 U18 slog Saltsjöbadens IF U18

Nyköpings SK 2 U18 segrade – 5–3 mot Saltsjöbadens IF U18

Nyköpings SK 2 U18:s Neo Vallin tremålsskytt

Jonathan Nälser avgjorde för Nyköpings SK 2 U18

Neo Vallin stod för ett hattrick när Nyköpings SK 2 U18 besegrade Saltsjöbadens IF U18 på bortaplan i U18 division 1 östra B fortsättningsserie med 5–3 (3–3, 2–0, 0–0).

Första perioden slutade 3–3.

Nyköpings SK 2 U18 gjorde också 3–4 efter 9.19 i andra perioden när Jonathan Nälser slog till på pass av Gustav Nilsson och Neo Jansson. Jonathan Nälser gjorde dessutom 3–5 efter 15.33 framspelad av Neo Vallin. Nälser fullbordade därmed lagets vändning.

Tredje perioden blev mållös och Nyköpings SK 2 U18 höll i sin 5–3-ledning och vann.

Neo Vallin gjorde tre mål för Nyköpings SK 2 U18 och spelade dessutom fram till ett mål, Viggo Rangensjö hade tre assists och Neo Jansson hade tre assists. Charlie Jacobson stod för tre poäng, varav två mål för Saltsjöbadens IF U18.

Saltsjöbadens IF U18 har fem förluster och 8–31 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nyköpings SK 2 U18 har tre vinster och två förluster och 19–15 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann Saltsjöbaden med 5–4.

I sista omgången har Saltsjöbadens IF U18 SK Iron Hockey borta i Lindbergs Arena, söndag 8 mars 16.00. Nyköpings SK 2 U18 spelar hemma mot Norrtälje IK U18 lördag 7 mars 17.10.

Saltsjöbadens IF U18–Nyköpings SK 2 U18 3–5 (3–3, 0–2, 0–0)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Saltsjöbadens Ishall

Första perioden: 1–0 (1.48) Charlie Jacobson (Lucas Liljekvist), 1–1 (4.57) Neo Vallin (Neo Jansson, Viggo Rangensjö), 2–1 (5.32) Sid Tollemark (Charlie Jacobson), 2–2 (6.08) Neo Vallin (Viggo Rangensjö, Neo Jansson), 3–2 (11.14) Charlie Jacobson (Theodor Widell), 3–3 (18.59) Neo Vallin (Arvid Rosdahl, Viggo Rangensjö).

Andra perioden: 3–4 (29.19) Jonathan Nälser (Gustav Nilsson, Neo Jansson), 3–5 (35.33) Jonathan Nälser (Neo Vallin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Saltsjöbadens IF U18: 0-0-5

Nyköpings SK 2 U18: 3-0-2

Nästa match:

Saltsjöbadens IF U18: SK Iron Hockey, borta, 8 mars 16.00

Nyköpings SK 2 U18: Norrtälje IK, hemma, 7 mars 17.10