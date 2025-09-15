Hattrick av Leo Sundqvist när Brynäs slog Leksand

Brynäs vann med 4–1 mot Leksand

Brynäs Leo Sundqvist tremålsskytt

Jonas Lagerberg-Hoen ende målskytt för Leksand

Leo Sundqvist stod för ett hattrick när Brynäs besegrade Leksand på bortaplan i U20 nationell norra med 4–1 (3–0, 1–0, 0–1).

– Tycker vi gör en bra första match. Tycker det är vi som tar tag i matchen på ett bra sätt. Sen i andra får Leksand komma in lite mer i matchen på grund av utvisningar. Gillar vårt defensiva spel och tycker det är många som gör en bra insats. Leo såg pigg ut och kul att han fick göra mål. Vi laddar om för morgondagen, kommenterade Brynäs tränare Victor Grönberg.

Leksands tränare Jörgen Bemström om matchen:

– Vi kommer ut på hälarna och är andra på alla puckar vilket gör att vi får en jobbig matchstart och av farten står det 0–3 efter första. Sedan kommer vi aldrig riktigt in i matchen.

Brynäs stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Efter 12.06 i andra perioden nätade Leo Sundqvist på nytt, framspelad av Carl-Wilhelm Brismo och Gustav Hillström och gjorde 0–4. Leksand reducerade till 1–4 med 1.33 kvar att spela genom Jonas Lagerberg-Hoen på pass av Kim Ojala. Mer än så blev det dock inte för Leksand.

Leo Sundqvist gjorde tre mål för Brynäs och Gustav Hillström hade tre assists.

Leksand vann senast lagen möttes med 3–1 i Monitor ERP Arena.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 14 september. Då möter Leksand Timrå J20 i Tegera Arena 11.00. Brynäs tar sig an Mora borta 12.00.

Leksand–Brynäs 1–4 (0–3, 0–1, 1–0)

U20 nationell norra, Clas Ohlson Foundation Arena

Första perioden: 0–1 (3.07) Melker Jonsson (Tim Östling, Edvin Nääs), 0–2 (4.16) Leo Sundqvist (Gustav Hillström, Lucas Rosander), 0–3 (14.51) Leo Sundqvist (Gustav Hillström).

Andra perioden: 0–4 (32.06) Leo Sundqvist (Carl-Wilhelm Brismo, Gustav Hillström).

Tredje perioden: 1–4 (58.27) Jonas Lagerberg-Hoen (Kim Ojala).

Nästa match:

Leksand: Timrå, hemma, 14 september

Brynäs: Mora, borta, 14 september