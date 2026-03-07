Hattrick av Jack Hughes när New Jersey slog NY Rangers

Jack Hughes stod för ett hattrick när New Jersey besegrade NY Rangers på hemmaplan i NHL med 6–3 (2–2, 1–1, 3–0).

Nico Hischier gjorde avgörande målet

New Jersey tog ledningen i början av första perioden genom Jesper Bratt.

Därefter fixade NY Rangers Will Borgen och Vladislav Gavrikov att laget vände underläge till ledning med 1–2.

New Jersey kvitterade till 2–2 genom Dawson Mercer.

New Jersey gjorde också 3–2 efter 15.52 i andra perioden när Jack Hughes fick träff på pass av Jesper Bratt och Dougie Hamilton. NY Rangers Will Cuylle gjorde 3–3 efter 16.53 framspelad av Braden Schneider och Taylor Raddysh.

I tredje perioden var det New Jersey som var starkast och gick från 3–3 till 6–3 genom två mål av Jack Hughes och och ett mål var av Nico Hischier.

Jack Hughes gjorde tre mål för New Jersey och spelade dessutom fram till ett mål och Jesper Bratt stod för ett mål och två assists.

New Jersey–NY Rangers 6–3 (2–2, 1–1, 3–0)

NHL, Prudential Center

Första perioden: 1–0 (1.06) Jesper Bratt (Cody Glass, Johnny Kovacevic), 1–1 (6.26) Will Borgen (Vincent Trocheck), 1–2 (8.36) Vladislav Gavrikov (Noah Laba, Tye Kartye), 2–2 (19.47) Dawson Mercer (Luke Hughes, Arsenij Gritsjuk).

Andra perioden: 3–2 (35.52) Jack Hughes (Jesper Bratt, Dougie Hamilton), 3–3 (36.53) Will Cuylle (Braden Schneider, Taylor Raddysh).

Tredje perioden: 4–3 (48.04) Nico Hischier (Jesper Bratt, Jack Hughes), 5–3 (57.56) Jack Hughes (Connor Brown), 6–3 (59.27) Jack Hughes (Connor Brown, Johnny Kovacevic).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

New Jersey: 4-0-1

NY Rangers: 2-2-1

