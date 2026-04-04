Hattrick av Gabriel Perreault när NY Rangers slog Detroit

Gabriel Perreault stod för ett hattrick när NY Rangers besegrade Detroit på hemmaplan i NHL med 4–1 (1–0, 1–0, 2–1).

Segern var NY Rangers fjärde på de senaste fem matcherna.

Jaroslav Chmelar gav NY Rangers ledningen efter 13.19 med assist av Vladislav Gavrikov och Adam Sykora.

Efter 15.59 i andra perioden nätade Gabriel Perreault på pass av Mika Zibanejad och Matthew Robertson och gjorde 2–0.

NY Rangers gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, båda målen av Gabriel Perreault och punkterade matchen.

David Perron reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Detroit. NY Rangers tog därmed en stabil seger.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa omgång har NY Rangers Washington hemma i Madison Square Garden, måndag 6 april 01.00. Detroit spelar hemma mot Minnesota söndag 5 april 19.00.

NY Rangers–Detroit 4–1 (1–0, 1–0, 2–1)

NHL, Madison Square Garden

Första perioden: 1–0 (13.19) Jaroslav Chmelar (Vladislav Gavrikov, Adam Sykora).

Andra perioden: 2–0 (35.59) Gabriel Perreault (Mika Zibanejad, Matthew Robertson).

Tredje perioden: 3–0 (47.13) Gabriel Perreault (Jonny Brodzinski, Adam Fox), 4–0 (58.16) Gabriel Perreault (JT Miller, Adam Fox), 4–1 (59.28) David Perron (Emmitt Finnie, James Van Riemsdyk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

NY Rangers: 4-0-1

Detroit: 2-0-3

Nästa match:

NY Rangers: Washington Capitals, hemma, 6 april 01.00

Detroit: Minnesota Wild, hemma, 5 april 19.00