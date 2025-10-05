Hattrick av Filip Leijonhielm när Täby slog Tyresö Hanviken Hockey

Täby vann med 4–2 mot Tyresö Hanviken Hockey

Filip Leijonhielm med tre mål för Täby

Andra raka segern för Täby

Filip Leijonhielm stod för ett hattrick när Täby besegrade Tyresö Hanviken Hockey på hemmaplan i U18 regional öst herr med 4–2 (1–1, 3–0, 0–1).

Första perioden var jämn. Täby inledde bäst och tog ledningen genom Vincent Bäckdahl efter 13.21, men Tyresö Hanviken Hockey kvitterade genom Millian Virkkunen efter 17.23. I andra perioden var det Täby som var starkast och gick från 1–1 till 4–1 genom tre mål av Filip Leijonhielm i slutet av perioden. 5.17 in i tredje perioden slog Wilgot Celikel till på pass av Alexander Severin och Oliver Lagerström och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Tyresö Hanviken Hockey.

Vincent Bäckdahl gjorde ett mål för Täby och spelade dessutom fram till två mål och Filip Leijonhielm gjorde tre mål.

Tyresö Hanviken Hockey har startat svagt och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Täby har åtta poäng.

Torsdag 9 oktober 19.40 möter Täby Huddinge IK borta i Björkängshallen medan Tyresö Hanviken Hockey spelar hemma mot Brinken.

Täby–Tyresö Hanviken Hockey 4–2 (1–1, 3–0, 0–1)

U18 regional öst herr, Tibble Ishall

Första perioden: 1–0 (13.21) Vincent Bäckdahl (Daniel Kazimov), 1–1 (17.23) Millian Virkkunen (Emil Perving, Emil Heidgren).

Andra perioden: 2–1 (33.39) Filip Leijonhielm (Malte Jansson, Vincent Bäckdahl), 3–1 (35.26) Filip Leijonhielm (Tim Münger), 4–1 (35.36) Filip Leijonhielm (Vincent Bäckdahl, Tim Münger).

Tredje perioden: 4–2 (45.17) Wilgot Celikel (Alexander Severin, Oliver Lagerström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Täby: 3-0-2

Tyresö Hanviken Hockey: 0-0-5

Nästa match:

Täby: Huddinge IK, borta, 9 oktober

Tyresö Hanviken Hockey: Brinkens IF, hemma, 9 oktober